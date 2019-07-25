Военный самолет разбился в Азербайджане

25 июля 2019, 10:04

МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета вечером 24 июля. Ведутся поиски пилота, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, инцидент произошел 24 июля в 22.00 по местному времени (21.00 мск). Когда МиГ-29 проходил плановый учебно-тренировочный полет, с ним внезапно оборвалась связь, и он пропал с радаров, сообщило Минобороны Азербайджана.

По предварительной версии, военный самолет упал в Каспийское море. Ведутся поиски пилота. Созданная по поручению министра обороны комиссия расследует причины аварии, сказано в сегодняшнем сообщении министерства обороны страны (перевод корреспондента "Кавказского узла").

"Кавказский узел" ранее писал, что 11 февраля 2013 года военно-транспортный вертолет Ми-17 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море с высоты восьми метров у побережья поселка Шихово на юго-западной окраине Баку. Погибли трое членов экипажа. 29 января 2008 года два военных пилота погибли в результате катастрофы самолета МиГ-29, упавшего в море в 60 км от побережья Каспия во время тренировочного полета.