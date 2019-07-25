25 июля 2019, 21:56

Три пассажира нелегальной маршрутки пострадали при ДТП в Волгограде

Пассажиры маршрутного такси, столкнувшегося с легковым автомобилем в Волгограде, доставлены в больницу с травмами. Маршрут с таким номером в городе официально не зарегистрирован, сообщила полиция.

Авария произошла сегодня днем в Советском районе Волгограда.

"Газель" с номером маршрута 1С столкнулась с автомобилем "Лада", а затем врезалась в столб, приводит слова сотрудника пресс-службы главного управления МВД по Волгоградской области "Волгоград-онлайн". Врачи скорой помощи доставили в больницу трех пассажирок маршрутки, отмечает ведомство.

Номер маршрута, который значился на "Газели", официально не зарегистрирован, передает со ссылкой на пресс-службу ведомства ТАСС. По словам сотрудника полиции, после аварии водитель маршрутки начал убирать с автомобиля таблички с обозначением маршрута.

Информации об аварии нет на сайте главного управления МВД по Волгоградской области по состоянию на 21.30 мск сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что 17 мая водитель грузовика столкнулся с остановившимися автомобилем и маршруткой. Пострадали 17 человек, 14 из них госпитализировали. Водителя грузовика задержали. По данным на 21 мая, трое пострадавших были выписаны из больницы.

Примечание:

Пользователи соцсетей раскритиковали слова Кадырова после резонансного ДТП", "Жертвами ДТП в Кабардино-Балкарии стали три человека", "Четыре человека пострадали при ДТП с маршруткой на Ставрополье".

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