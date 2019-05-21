Больница. Фото Елены Синеок, Юга.ру

21 мая 2019, 17:35

11 человек остаются в больницах после ДТП с маршруткой в Волгограде

Выписаны трое из 14 человек, госпитализированных после столкновения грузовика и маршрутки в Волгограде. Двое пострадавших остаются в реанимации.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая водитель грузовика столкнулся с остановившимися автомобилем и маршруткой. Пострадали 17 человек, 14 из них госпитализировали. Двое пострадавших, по данным врачей на день аварии, находились в реанимации в тяжелом состоянии. Водителя грузовика задержали.

"Сегодня выписаны двое пострадавших, еще один был выписан ранее. В больнице остаются 11 человек, двое находятся в реанимации", - процитировал сегодня представителя Комитета здравоохранения Волгоградской области "Интерфакс".

Двое пострадавших по-прежнему находятся в реанимации, рассказали в двух больницах скорой помощи, куда доставлены жертвы ДТП. Самочувствие одного из них улучшилось, второй остается в тяжелом состоянии, информировала сегодня "Высота 102".

Примечание:

Пользователи соцсетей раскритиковали слова Кадырова после резонансного ДТП", "Жертвами ДТП в Кабардино-Балкарии стали три человека", "Четыре человека пострадали при ДТП с маршруткой на Ставрополье".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

22 мая 2019, 01:46

22 мая 2019, 01:18

22 мая 2019, 00:32

  • Политологи указали на низкий протестный потенциал в Нагорном Карабахе

    Двое активистов провели в Степанакерте акцию с требованием отставки президента Бако Саакяна. Жители Нагорного Карабаха недовольны тем, что политическая жизнь не коррелирует с революцией в Армении, но оппозиция разобщена, а протестной активности препятствует целый ряд факторов, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

22 мая 2019, 00:25

22 мая 2019, 00:11

  • Журналисту Орхану Мамеду разрешили вернуться в Азербайджан

    Генпрокуратура сняла запрет на въезд в Азербайджан журналисту Орхану Мамеду, которому было запрещено пересекать границу в связи с уголовным делом Meydan TV. Сотрудники медиаплатформы надеются, что теперь они смогут создать официальную редакцию в Баку, рассказал журналист Тогрул Джуварлы. Мешать работе профессионального СМИ потеряло смысл после появления других критически настроенных эмигрантских ресурсов, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии