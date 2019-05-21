11 человек остаются в больницах после ДТП с маршруткой в Волгограде

21 мая 2019, 17:35

Выписаны трое из 14 человек, госпитализированных после столкновения грузовика и маршрутки в Волгограде. Двое пострадавших остаются в реанимации.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая водитель грузовика столкнулся с остановившимися автомобилем и маршруткой. Пострадали 17 человек, 14 из них госпитализировали. Двое пострадавших, по данным врачей на день аварии, находились в реанимации в тяжелом состоянии. Водителя грузовика задержали.

"Сегодня выписаны двое пострадавших, еще один был выписан ранее. В больнице остаются 11 человек, двое находятся в реанимации", - процитировал сегодня представителя Комитета здравоохранения Волгоградской области "Интерфакс".

Двое пострадавших по-прежнему находятся в реанимации, рассказали в двух больницах скорой помощи, куда доставлены жертвы ДТП. Самочувствие одного из них улучшилось, второй остается в тяжелом состоянии, информировала сегодня "Высота 102".