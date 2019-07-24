24 июля 2019, 19:59

Краснодарский полицейский получил восемь лет колонии по делу о взятке

Суд признал виновным бывшего сотрудника полиции в Краснодаре в получении крупной взятки от фигуранта уголовного дела, сообщили сегодня в УФСБ.

По данным следствия, за взятку полицейский обещал подозреваемому по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью помочь избежать уголовной ответственности. Полицейский был задержан при получении 400 тысяч рублей, сообщило УФСБ по Краснодарскому краю.

Сотрудник полиции был обвинен в покушении на получении взятки в крупном размере (ст. 30 ч. 3, ч. 5 ст. 290 УК России). Ленинский районный суд Краснодара приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, пишет со ссылкой на пресс-службу УФСБ "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне сочинский полицейский был задержан при получении взятки в 3,5 миллиона рублей, сообщило МВД. По данным ведомства, оперуполномоченный потребовал деньги, пообещав не привлекать подозреваемого к уголовной ответственности.

Примечание:

"Кубанский полицейский лишился квартиры из-за неподтвержденных доходов", "Сочинский полицейский приговорен к 4 годам колонии за взятку", "Полицейские на Кубани получили реальные сроки по делу о взятке в 1,2 миллиона".

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