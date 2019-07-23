Станислав Зимовец. Фото: пресс-служба ПЦ "Мемориал" https://memohrc.org

23 июля 2019, 16:00

Станислав Зимовец вышел на свободу

Житель Волжского Станислав Зимовец, осужденный за применение насилия к полицейскому на акции протеста в Москве, вышел сегодня на свободу из колонии, отбыв свой срок наказания.

Как информировал "Кавказский узел", в июле 2017 года Тверской суд Москвы приговорил жителя Волжского Станислава Зимовца к 2,5 года колонии, признав его виновным в применении насилия к полицейскому на столичной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального 26 марта. В ноябре 2017 года Зимовец был доставлен в исправительную колонию в городе Волжском. 14 мая Зимовец объявил голодовку с требованием освободить политзаключенных.

Суд счел доказанным, что Зимовец бросил кирпич в сотрудника полиции во время несогласованной акции в Москве. Зимовец, по словам адвоката, утверждал, что на акции оказался случайно, а кирпич бросил от отчаяния, ни в кого конкретно не целясь. ПЦ "Мемориал" признал Станислава Зимовца политзаключенным.

Станислав Зимовец сегодня покинул стены колонии, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в дежурной части исправительной колонии №12, расположенной в Волжском.

О планируемом выходе из колонии Зимовца сегодня сообщила на своей странице в социальной сети Facebook его адвокат Светлана Сидоркина. "Вчера он звонил мне из колонии, что собирается сегодня выходить. Сегодня написал, что как только купит симку, позвонит", - рассказала Сидоркина корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов",

Примечание:

"Собчак попросила Путина помиловать Парпулова и Зимовца", "Станислав Зимовец этапирован в Волгоградскую область", "Приговор Станиславу Зимовцу оставлен в силе".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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