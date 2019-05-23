Зимовец озвучил причины голодовки в волжской колонии

23 мая 2019, 11:31

Житель Волжского Станислав Зимовец, осужденный за применение насилия к полицейскому на акции протеста, голодает с 14 мая. Он требует освободить политзаключенных, рассказала сегодня адвокат. Состояние Зимовца удовлетворительное, отметила представитель УФСИН.

Как информировал "Кавказский узел", в июле 2017 года Тверской суд Москвы приговорил жителя Волжского Станислава Зимовца к 2,5 года колонии, признав его виновным в применении насилия к полицейскому на столичной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального 26 марта. В ноябре 2017 года Зимовец был доставлен в исправительную колонию в городе Волжском. Защита Зимовца в феврале направила жалобу в ЕСПЧ. ПЦ "Мемориал" признал его политзаключенным.

Станислав Зимовец объявил голодовку 14 мая в колонии Волжского, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Светлана Сидоркина. "Это обстоятельство проверялось, мы отправляли к нему волгоградского адвоката. Он к нему ходил. 14 мая Зимовец действительно объявил голодовку и сидит в ШИЗО. Известно, что он пьет воду. Его требования – свобода политзаключенным и, в особенности, Олегу Сенцову", - пояснила она.

По словам Сидоркиной, Зимовец должен выйти на свободу 2 июля.



В заявлении Зимовца врио начальника ФКУ ИК -12 УФСИН России по Волгоградской области (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") подчеркивается, что 14 мая он объявляет "бессрочную голодовку из-за систематического нарушения прав и свобод человека в РФ, а также в знак солидарности с украинскими и российскими политическими заключенными, в том числе с режиссером Олегом Сенцовым".

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов и эколог Александр Кольченко обвинялись в том числе в создании крымского подразделения организации "Правый сектор", признанной экстремистской и запрещенной в России решением суда. 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал обоих виновными в терроризме. Сенцов и Кольченко заявили о своей невиновности, ПЦ "Мемориал" признал их политзаключенными.

Директор проекта "Русь сидящая" Ольга Романова опубликовала сегодня на своей странице в Facebook открытое письмо Зимовца. "Я скоро освобождаюсь и хочу напоследок устроить одну акцию к годовщине голодовки Олега Сенцова (14 мая 2018 года кинорежиссер Олег Сенцов объявлял бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских заключенных в России. - Прим. "Кавказского узла"). Я тоже [начну] голодовку (сознательно иду на это, понимая, что могу причинить себе непоправимый вред), чтобы хоть что-то сделать в поддержку политзаключённых", - говорится в открытом письме.

Зимовец также отметил, что опасается "противоправных действий со стороны сотрудников УФСИН".



"Осужденный Зимовец, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений Волгоградской области, 14 мая 2019 года написал заявление об отказе от принятия пищи. Причина отказа - несогласие с требованиями уголовно-исполнительного законодательства", - заявила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" начальник пресс-службы УФСИН по Волгоградской области Татьяна Подскребалина.

По ее словам, Зимовец находится в штрафном изоляторе "за нарушение правил внутреннего распорядка учреждения". "Пьет сладкий чай и кисель. Ежедневно осматривается медицинскими работниками учреждения. Состояние здоровья - удовлетворительное", - подчеркнула представитель УФСИН.

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