22 июля 2019, 18:51

Открыта временная дорога к дагестанским селам

Временный проезд организован через реку Хаштинку, где после повреждения моста остались без автомобильного сообщения жители сел в Чародинском районе.

Как писал "Кавказский узел", грузовик повредил мост в Чародинском районе, из-за чего жители четырех сел - Гелиб, Кутих, Гоаб и Ритляб - остались без автомобильного сообщения.

Сегодня к 13.30 мск была организована временная дорога к селам через Хаштинку, сообщило ГУ МЧС по Дагестану на своем сайте.

"По поводу ремонта моста будет проводиться совещание у главы района, где будет приниматься решение о сроке, количестве сил и средств для его восстановления", - сказано в сообщении ведомства.

Примечание:

"Жители дагестанского села остались без урожая после непогоды", "Дома жителей двух сел в Дагестане подтоплены после ливня", "МЧС предупредило о сходе селей из-за шторма в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

23 июля 2019, 01:47

23 июля 2019, 00:42

  • Высокий уровень безработицы в СКФО возмутил жителей Дагестана

    По данным на начало июля уровень безработицы в Ингушетии составил 9,8% и оказался самым высоким по всей России. Высокие коэффициенты напряженности на рынке труда также зафиксированы в Чечне, Дагестане и Северной Осетии, сообщил Роструд. Жители Дагестана в Instagram активно отреагировали на данные о низкой занятости, объяснив это маленькими зарплатами. В популярных пабликах других республик тему безработицы не поднимали. 

23 июля 2019, 00:02

  • Суд оставил без удовлетворения жалобу оппозиционера Юсифли на отказ в УДО

    Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу на отказ в условно-досрочном освобождении члена президиума партии Народного фронта Азербайджана Асифа Юсифли. Судья учел негативную характеристику, выданную активисту руководством колонии, сам Юсифли заявил о предвзятом отношении к нему по политическим мотивам.

22 июля 2019, 23:59

22 июля 2019, 23:56

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи