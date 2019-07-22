Открыта временная дорога к дагестанским селам

22 июля 2019, 18:51

Временный проезд организован через реку Хаштинку, где после повреждения моста остались без автомобильного сообщения жители сел в Чародинском районе.

Как писал "Кавказский узел", грузовик повредил мост в Чародинском районе, из-за чего жители четырех сел - Гелиб, Кутих, Гоаб и Ритляб - остались без автомобильного сообщения.

Сегодня к 13.30 мск была организована временная дорога к селам через Хаштинку, сообщило ГУ МЧС по Дагестану на своем сайте.

"По поводу ремонта моста будет проводиться совещание у главы района, где будет приниматься решение о сроке, количестве сил и средств для его восстановления", - сказано в сообщении ведомства.