22 июля 2019, 18:51
Открыта временная дорога к дагестанским селам
Временный проезд организован через реку Хаштинку, где после повреждения моста остались без автомобильного сообщения жители сел в Чародинском районе.
Как писал "Кавказский узел", грузовик повредил мост в Чародинском районе, из-за чего жители четырех сел - Гелиб, Кутих, Гоаб и Ритляб - остались без автомобильного сообщения.
Сегодня к 13.30 мск была организована временная дорога к селам через Хаштинку, сообщило ГУ МЧС по Дагестану на своем сайте.
"По поводу ремонта моста будет проводиться совещание у главы района, где будет приниматься решение о сроке, количестве сил и средств для его восстановления", - сказано в сообщении ведомства.
"Жители дагестанского села остались без урожая после непогоды", "Дома жителей двух сел в Дагестане подтоплены после ливня", "МЧС предупредило о сходе селей из-за шторма в Дагестане".
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