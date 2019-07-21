Пользователей соцсети возмутила стихийная свалка у водоема в Дагестане

21 июля 2019, 18:48

Стихийная свалка устроена в поселке Семендер на берегу канала, откуда подается вода в дома местных жителей. Часть пользователей соцсети возложила за это вину на власти, другие обвинили самих жителей поселка.

Фотографии замусоренного берега водоема в районе 1-го Моста в Семендере опубликованы в аккаунте republik_dagestan в соцсети Instagram.

"Мусорная свалка возле основного канала, откуда идет вода почти во все дома. Как бы она не фильтровалась, эти мусорные отходы постоянно попадают в этот канал. [...] Может дойдет до нашего прекрасного правительства... молчим еще о канализации, которая вытекает прямо в этот канал чуть дальше", - сказано в сообщении, опубликованном 20 июля и проиллюстрированном фотографиями мусора.

Часть пользователей соцсети в комментариях к сообщению обвинила в ситуации власти, указав на то, что на этой территории недостаточно мусорных контейнеров.

"А куда людям бросать мусор, если не в мусорные ящики? На один большой (огромный поселок) - пару мусорных баков! В Семендере не так много мусорных баков! Люди сами себе их ставить не должны! И прежде, чем устанавливать баки возле канала, тоже должны были думать те, кто их устанавливал! Правительство или администрация!" - написал пользователь mehendi_aisha.

"...если даже о мусорках не говорить этого поселка, давайте о дорогах и канализации тогда поговорим? Тоже люди сами виноваты? Свои дороги себе сделать не могут? Канализацию себе сами должны провести, как же так?" - заявил turkish_serial_tut.

Другие пользователи сочли местных жителей виновными в проблеме, заявив, что они сами бросают мусор.

"Я думаю, правительство не при чем, дело в людях, которые бросают туда мусор. Интересные люди нынче - сами мусорят и хотят достучаться до правительства", - пишет khidirov_kh_.

"Власти тут ни при чем. Люди сами мусорят", - поддержал эту точку зрения shihamir_05.

"Это не до правительства должно дойти, а до голов тех, кто бросает мусор", - заявляет kamil_kurbanovich17.

"Сами же жители поносят свой район", - считает myxammad_d_o.

Согласно данным Дагстата на 1 января 2019 года, численность населения махачкалинского поселка Семендер составляет 14 568 человек.

В июле 2018 года Роспотребнадзор Дагестана назвал проблемным качество питьевой воды в Махачкале. По его данным, подаваемая населению города питьевая вода в 65,7% не соответствует показателям нормы по мутности, и в 4% - по микробиологическим показателям. При этом ситуация в пригородах еще хуже, заявило ведомство. В феврале суд обязал "Махачкалаводоканал" выплатить администрации города ущерб на сумму 58,114 миллиона рублей за сброс сточных вод в Каспийское море. "Махачкалаводоканал" не согласился с предъявленными претензиями и обжаловал постановление в суде. Однако его жалоба осталась без удовлетворения.

Администрация Махачкалы с 11 июля запретила использовать для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд воду, подаваемую централизованной системой водоснабжения в махачкалинских поселках Сулак, Кяхулай и в микрорайоне Ватан. В пресс-службе администрации Советского района Махачкалы сообщили, что запрет будет действовать до приведения качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин, написал 19 июля "Черновик".

Прокуратура Дагестана 16 июля сообщила о плохом качестве водопроводной воды в селе Шамхал-Термен в Махачкале. Вода не соответствует санитарным нормам, заявило ведомство, потребовав от мэрии устранить нарушения. В январе прокуратура уже вносила представление в адрес руководства Махачкалы, чтобы добиться качественного водоснабжения целого ряда махачкалинских поселков, в том числе Семендера.

"Кавказский узел" ранее также писал о проблемах с мусором в поселке Семендер. В июле 2018 года администрация Махачкалы призвала жителей и гостей города отнестись с пониманием к временным проблемам с вывозом мусора в городе и не выходить на акции протеста. Пользователи соцсетей тогда заявили о намерении принести мусор к администрации Махачкалы.