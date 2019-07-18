Шесть человек арестованы по делам об аварийном жилье в Астраханской области

18 июля 2019, 19:08

Глава Минстроя Астраханской области и еще трое чиновников, заподозренные в превышении полномочий при капремонте домов и переселении из аварийного жилья, арестованы на два месяца. Двум предпринимателям, задержанным по тому же делу, назначен домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", действующий глава Минстроя и ЖКХ Астраханской области, два его предшественника заподозрены в превышении полномочий и мошенничестве на 47 миллионов. Были задержаны шесть человек. Всего за два дня после проверок в сфере капремонта многоквартирных домов и переселения из аварийного жилья в Астраханской области были возбуждены 43 уголовных дела, сообщила прокуратура региона.

По ходатайству следователей и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области, один из его предшественников, бывший глава Наримановского района и глава Астраханского сельсовета заключены под стражу на два месяца, двум бизнесменам назначен домашний арест, сообщило сегодня на своем сайте следственное управление Следкома

Решения об аресте вынесли Кировский и Наримановский районные суды, информировал "Интерфакс".

Адвокаты и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского ходатайствовали о домашнем аресте, сообщил "Коммерсант".

Комментариями представителей арестованных "Кавказский узел" не располагает.