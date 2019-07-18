Разрушающееся здание. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

18 июля 2019, 19:08

Шесть человек арестованы по делам об аварийном жилье в Астраханской области

Глава Минстроя Астраханской области и еще трое чиновников, заподозренные в превышении полномочий при капремонте домов и переселении из аварийного жилья, арестованы на два месяца. Двум предпринимателям, задержанным по тому же делу, назначен домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", действующий глава Минстроя и ЖКХ Астраханской области, два его предшественника заподозрены в превышении полномочий и мошенничестве на 47 миллионов. Были задержаны шесть человек. Всего за два дня после проверок в сфере капремонта многоквартирных домов и переселения из аварийного жилья в Астраханской области были возбуждены 43 уголовных дела, сообщила прокуратура региона.

По ходатайству следователей и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области, один из его предшественников, бывший глава Наримановского района и глава Астраханского сельсовета заключены под стражу на два месяца, двум бизнесменам назначен домашний арест, сообщило сегодня на своем сайте следственное управление Следкома 

Решения об аресте вынесли Кировский и Наримановский районные суды, информировал "Интерфакс".

Адвокаты и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского ходатайствовали о домашнем аресте, сообщил "Коммерсант".

Комментариями представителей арестованных "Кавказский узел" не располагает.

Примечание:

"Депутат Астраханской облдумы заподозрен в мошенничестве на 2,7 млн рублей", "Замначальника суддепартамента в Волгоградской области осужден за взяточничество", "Двое наркополицейских в Астрахани заподозрены в получении взятки".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

18 июля 2019, 20:11

18 июля 2019, 19:44

18 июля 2019, 18:29

18 июля 2019, 18:07

  • 4 Сюжет о вывезенной из Москвы чеченке подчеркнул проблему браков по принуждению

    Показанный вечером 17 июля репортаж телекомпании "Грозный", в котором вывезенная из Москвы девушка опровергает информацию о принуждении к браку, вызвал недоверие у жителей Чечни. "Правовая инициатива" выразила удивление тем, что девушка обвинила правозащитников в слежке. Женитьба против воли не является редкостью на Северном Кавказе, девушке может угрожать насилие, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

18 июля 2019, 17:36

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Справочник

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи