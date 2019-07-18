Никол Пашинян. Фото: REUTERS/Hayk Baghdasaryan/Photolure

18 июля 2019, 12:25

Пашинян подверг критике участников акции протеста в Иджеване

13 человек задержаны, еще шестеро находятся под подпиской о невыезде по подозрению в хулиганстве и нападении на силовиков в Иджеване, сообщили сегодня следователи. Премьер-министр Армении назвал необоснованными требования участников акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля 12 полицейских получили легкие травмы, а еще один – сильное сотрясение мозга в результате столкновений с лесозаготовщиками в Иджеване, которые перекрыли армяно-грузинскую межгосударственную дорогу и потребовали разрешить им вырубку деревьев в Дилижанском лесу.

Состояние раненых полицейских удовлетворительное, сообщил сегодня глава полиции Армении Валерий Осипян.

В акции протеста на нескольких участках трассы, по его данным, участвовали до 600 человек. "Они отказывались выполнять законные требования полицейских, наотрез отказывались открывать дорогу Ереван - Иджеван - Ноемберян. Я сам лично дал приказ полицейским, чтобы они образовали цепь и двинулись по направлению к гражданам, принуждая их освободить проезжую часть. Демонстранты эти действия полицейских встретили палками, металлическими прутьями и камнями", - рассказал Валерий Осипян, уточнив, что после этого в Иджеван были стянуты дополнительные полицейские силы.

Глава полиции добавил, что вечером 17 июля поехал в Иджеван, где его встретили около 30 человек, переговоры с которыми шли полчаса, протестующие требовали, чтобы в Тавушской области были сняты все посты силовиков, передал корреспондент "Кавказского узла", посмотревший в прямом эфире выступление главы полиции.

Ранее по приказу Валерия Осипяна правоохранители организовали круглосуточные дежурства для выявления фактов незаконной вырубки деревьев и установили на дорогах мобильные посты, сообщило 17 июля РИА "Новости".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал действия активистов "незаконными". "Люди, занимающиеся незаконной вырубкой леса, пытались диктовать свои незаконные условия правительству. Любая подобная попытка будет жестко пресечена", - заявил Пашинян на заседании правительства, видеотрансляцию которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Министр окружающей среды Эрик Григорян в свою очередь заявил на заседании, что две недели назад парламент Армении принял законопроект, согласно которому за повторную незаконную вырубку леса человек будет привлекаться уже не к административной, а к уголовной ответственности. "Речь идет не о сельчанах, которые вырубают деревья для собственных нужд, чтоб обогреть дом. Речь идет о бизнесе", - уточнил Григорян.

19 участников акции подозреваются в хулиганстве

В результате столкновений травмы получили, помимо правоохранителей, еще два человека, сообщил сегодня на правительственном заседании замглавы полиции Вардан Мовсисян. По его словам, их госпитализировали в медцентр Иджевана. "Никаких серьезных ранений в их случае нет", - подчеркнул Мовсисян.

13 человек задержаны, еще шестеро отпущены под подписку о невыезде, уточнил замглавы полиции. "В общей сложности составлен список из 36 человек, которые организовали протесты. Однако из этого списка по месту проживания находились 19 человек, они и подверглись приводу. Сейчас ведутся работы по выявлению местонахождения (остальных)", - сказал Мовсисян.

Сегодня ситуация в Иджеване, по словам Мовсисяна, под контролем, открыты все дороги, но полицейские подразделения переведены в усиленный режим готовности.

В связи с инцидентом в Иджеване 19 человек подозреваются в хулиганстве и сопротивлении представителю власти, совершенном с применением насилия, уголовное дело по соответствующим статьям УК Армении расследуется управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь ведомства Наира Арутюнян.

Примечание:

"Жители армянского села перекрыли трассу", "Жители Армавирской области Армении потребовали компенсаций за гибель урожая", "Минсельхоз Армении счел невозможной полную компенсацию за гибель урожая".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

18 июля 2019, 13:44

  • ЕСПЧ согласился вернуть "Рустави 2" Кибару Халваши

    Европейский суд по правам человека сегодня признал законным решение Верховного суда Грузии передать активы телеканала "Рустави 2" бывшему владельцу компании Кибару Халваши. Сам бизнесмен пообещал не вмешиваться в редакционную политику канала.

18 июля 2019, 13:24

18 июля 2019, 13:00

18 июля 2019, 11:21

18 июля 2019, 10:24

  • Оппозиция назвала срыв пикета в Баку нарушением свободы собраний

    Силовики сорвали несанкционированный пикет активистов партии "Мусават" перед посольством Ирана необоснованно, поскольку разрешения властей Баку на проведение акций протеста не требуется, заявили представители партии. Все задержанные участники пикета освобождены, уточнили они.

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости

Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи