Пашинян подверг критике участников акции протеста в Иджеване

18 июля 2019, 12:25

13 человек задержаны, еще шестеро находятся под подпиской о невыезде по подозрению в хулиганстве и нападении на силовиков в Иджеване, сообщили сегодня следователи. Премьер-министр Армении назвал необоснованными требования участников акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля 12 полицейских получили легкие травмы, а еще один – сильное сотрясение мозга в результате столкновений с лесозаготовщиками в Иджеване, которые перекрыли армяно-грузинскую межгосударственную дорогу и потребовали разрешить им вырубку деревьев в Дилижанском лесу.

Состояние раненых полицейских удовлетворительное, сообщил сегодня глава полиции Армении Валерий Осипян.

В акции протеста на нескольких участках трассы, по его данным, участвовали до 600 человек. "Они отказывались выполнять законные требования полицейских, наотрез отказывались открывать дорогу Ереван - Иджеван - Ноемберян. Я сам лично дал приказ полицейским, чтобы они образовали цепь и двинулись по направлению к гражданам, принуждая их освободить проезжую часть. Демонстранты эти действия полицейских встретили палками, металлическими прутьями и камнями", - рассказал Валерий Осипян, уточнив, что после этого в Иджеван были стянуты дополнительные полицейские силы.

Глава полиции добавил, что вечером 17 июля поехал в Иджеван, где его встретили около 30 человек, переговоры с которыми шли полчаса, протестующие требовали, чтобы в Тавушской области были сняты все посты силовиков, передал корреспондент "Кавказского узла", посмотревший в прямом эфире выступление главы полиции.

Ранее по приказу Валерия Осипяна правоохранители организовали круглосуточные дежурства для выявления фактов незаконной вырубки деревьев и установили на дорогах мобильные посты, сообщило 17 июля РИА "Новости".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал действия активистов "незаконными". "Люди, занимающиеся незаконной вырубкой леса, пытались диктовать свои незаконные условия правительству. Любая подобная попытка будет жестко пресечена", - заявил Пашинян на заседании правительства, видеотрансляцию которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Министр окружающей среды Эрик Григорян в свою очередь заявил на заседании, что две недели назад парламент Армении принял законопроект, согласно которому за повторную незаконную вырубку леса человек будет привлекаться уже не к административной, а к уголовной ответственности. "Речь идет не о сельчанах, которые вырубают деревья для собственных нужд, чтоб обогреть дом. Речь идет о бизнесе", - уточнил Григорян.

19 участников акции подозреваются в хулиганстве

В результате столкновений травмы получили, помимо правоохранителей, еще два человека, сообщил сегодня на правительственном заседании замглавы полиции Вардан Мовсисян. По его словам, их госпитализировали в медцентр Иджевана. "Никаких серьезных ранений в их случае нет", - подчеркнул Мовсисян.

13 человек задержаны, еще шестеро отпущены под подписку о невыезде, уточнил замглавы полиции. "В общей сложности составлен список из 36 человек, которые организовали протесты. Однако из этого списка по месту проживания находились 19 человек, они и подверглись приводу. Сейчас ведутся работы по выявлению местонахождения (остальных)", - сказал Мовсисян.

Сегодня ситуация в Иджеване, по словам Мовсисяна, под контролем, открыты все дороги, но полицейские подразделения переведены в усиленный режим готовности.

В связи с инцидентом в Иджеване 19 человек подозреваются в хулиганстве и сопротивлении представителю власти, совершенном с применением насилия, уголовное дело по соответствующим статьям УК Армении расследуется управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь ведомства Наира Арутюнян.