Сотрудники полиции Армении. Фото Тиграна Петросяна для Кавказского узла".

18 июля 2019, 02:11

13 полицейских пострадали при столкновениях с протестующими в Иджеване

Силовики получили травмы в результате столкновений с жителями Тавушской области Армении, которые перекрыли автодорогу и потребовали разрешить им вырубку деревьев в Дилижанском лесу.

Жители Иджевана, занимающиеся лесопильным бизнесом, вечером 17 июля перекрыли армяно-грузинскую межгосударственную дорогу и  потребовали разрешить им доступ в лес для заготовки дерева.

Ранее по приказу главы МВД Армении Валерия Осипяна правоохранители организовали круглосуточные дежурства для выявления фактов незаконной вырубки деревьев и установили на дорогах мобильные посты, передает сегодня со ссылкой на ведомство РИА "Новости".

Трассу жители Иджевана перекрывают уже третий день подряд, написала на своей странице в соцсети Facebook пользователь Флора Хачатрян (Перевод корреспондента "Кавказского узла").

16 июля полиция уговорила протестующих разблокировать дорогу, пообещав, что их проблема будет решена, написал на своей странице в Facebook начальник коммунального отдела мэрии Иджевана Ваагн Тамразян. 

С протестующими 17 июля встретился губернатор Тавушской области Айк Чобанян, передает hetq.am. Глава области заявил, что 90 процентов вырубки леса было незаконным и пообещал, что «впредь такого не будет, будем действовать только в рамках закона». По словам губернатора, процесс вырубки леса и его вывоз будет разрешен, но каждый должен будет заплатить определенную сумму за конкретную категорию дерева. Протестующих не удовлетворил ответ Чобаняна и они отказались открыть трассу.

На дороге вечером 17 июля образовался затор из более чем 100 машин, на горячую линию омбудсмена поступило четыре сообщения, что на перекрытой трассе в пробке находятся семьи с детьми, передают "Новости-Армения".

Полицейские попытались силой вытеснить демонстрантов с проезжей части дороги, в результате чего между ними произошло столкновение, силовиков забросали палками и камнями. В медцентр Иджевана были госпитализированы 13 полицейских, передает со ссылкой на пресс-секретаря министерства здравоохранения Алину Никогосян издание. Представитель министерства рассказала, что "пострадавшие проходят обследование". "В основном речь идет о царапинах или легких ушибах", - сказала она.

Из все раненых сильно пострадал только один полицейский, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" главный врач медцентра Вазген Маргарян.  Он поступил в больницу с черепно-мозговой и носовой травмой. «У пациента сильное сотрясение мозга», - сказал он.

"Кавказский узел" также писал о протестах жителей сел Тавушской области против запрета на заготовку дров в национальном парке "Дилижан" в 2017 году. 4 августа около 100 протестующих перекрыли автодорогу Ереван - Иджеван, автомобильная пробка растянулась на несколько километров.

Примечание:

"Жители армянского села перекрыли трассу", "Минсельхоз Армении счел невозможной полную компенсацию за гибель урожая", "Жители Армавирской области Армении потребовали компенсаций за гибель урожая".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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