Несовершеннолетний строитель разбился в Тбилиси

16 июля 2019, 18:23

Рабочий погиб, упав в шахту лифта на стройке в Тбилиси. Работодатель не имел права допускать несовершеннолетнего на опасный объект, заявила инспекция труда Грузии.

Коллеги погибшего сообщили, что он несовершеннолетний и начал работать на стройке несколько дней назад. Однако Трудовой кодекс запрещает несовершеннолетним работать на объектах высокого риска, отметила сегодня инспектор труда Майя Микая.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем гибель людей, информировала телекомпания "Рустави 2" (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Майя Микая отметила, что на стройке были допущены сразу несколько нарушений. "Как мне известно, совместно работали несколько человек, но конкретного свидетеля случившегося нет, и неизвестно, что делал там этот рабочий. В шахте лифта производились монтажные работы, то есть осуществлялась замена каната", - процитировал сегодня инспектора труда "ИнтерпрессНьюс".