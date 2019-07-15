15 июля 2019, 18:13

Житель Махачкалы получил условный срок за призывы к экстремизму

Суд признал жителя столицы Дагестана виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и приговорил к двум годам условно, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

По данным ведомства, в феврале 2018 года житель Махачкалы "совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет".

Советский районный суд Махачкалы признал местного жителя виновным по ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). "С учетом признания вины и иных смягчающих обстоятельств, суд назначил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на один год", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 280 УК России - пять лет лишения свободы.

"Кавказский узел" ранее писал, что суд назначил штраф жителю Сулейман-Стальского района, признав его виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в соцсети, сообщила прокуратура 9 июля.

Примечание:

"Житель Каспийска обвинен в экстремизме", "Житель Дагестана обвинен в экстремизме и оправдании терроризма", "Махачкалинец осужден за оправдание терроризма".

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