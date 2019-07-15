Правозащитники озвучили причины для бегства уроженцев Кавказа в Европу

Практика депортации в Россию уроженцев Северного Кавказа противоречит нормам международного права. В Европе ищут убежища жертвы домашнего насилия, неправомерного уголовного преследования, а также те, кого на родине притесняют за религиозные убеждения. Об этом говорится в докладе правозащитницы Светланы Ганнушкиной, выдержки из которого публикует "Кавказский узел".

Доклад главы комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной "Почему жители России просят убежище в Европе?" – попытка "обратить внимание миграционных органов стран Евросоюза на то, что набирающая обороты кампания по депортации на родину граждан России, обращающихся за убежищем в Европе, не отвечает принципам международного права", говорится в тексте документа, который правозащитники представили сегодня на пресс-конференции в Москве. Особый акцент в докладе сделан на изменение отношения властей европейских стран к беженцам из-за "агрессивной миграционной политики и пропаганды ультраправых политических сил". Так, в Германии, которая долгое время оставалась лояльной к беженцам, наметилась "подмена экстрадиции депортацией", отмечают правозащитники.

40-страничный доклад состоит из пяти частей, посвященных нарушениям прав человека режимом Рамзана Кадырова в Чечне, положению женщин в этой республике, жертвам фабрикации уголовных дел, преследованиям Свидетелей Иеговы, необходимости переселения беженцев из России в Европу. Кроме того, приводятся примеры конкретных людей, пострадавших в результате отраженных в докладе тенденций, при этом указываются непосредственные виновники этих трагедий. Документ содержит три приложения, посвященных жертвам произвола на Северном Кавказе, а также приложение, описывающее ситуацию с сирийскими беженцами в России.

Проблема депортации в Россию актуальна для уроженцев Чечни, что видно на примере истории Тумсо Абдурахманова, который просил убежища в Польше, но оказался под угрозой выдачи властям России.

"С большим трудом удалось только в результате очень активной международной кампании предотвратить экстрадицию в Россию из Польши Тумсо Абдурахманова – блогера, резкого критика режима Рамзана Кадырова. Спикер парламента Чечни Даудов объявил Тумсо «кровную месть». Сам этот факт служит яркой характеристикой того, что происходит в одном из субъектов России... С одиночными пикетами вышли к посольству Польши в Москве члены двух российских НПО, среди них "Мемориал" и «Гражданское содействие». Обе организации в разные годы были награждены премией МИДа Польши ProDignitateHumana. Однако сотрудники посольства отказались не только выйти к пикетчикам, но и просто взять у двух лауреатов письмо в МИД Польши. Можно ли считать, что это теперь норма взаимоотношений представителей руководства Европейского союза с гражданским обществом России?" – задалась вопросом Светлана Ганнушкина.

27 декабря 2018 года около посольства Польши в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку Тумсо Абдурахманова, которому грозит депортация в Россию. В акции приняли участие руководитель программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов, член ПЦ "Мемориал" Владимир Малыхин и Светлана Ганнушкина.

Чеченские женщины пытаются спастись в Европе от преследования родственников

Убежища в Европе также часто ищут жительницы Чечни, "спасаясь от жестокого обращения, насильственных браков, и, пожалуй, в первую очередь, от традиции отбирать у матери детей в случаях развода или смерти мужа", говорится в докладе. О положении женщин в Чечне правозащитникам приходится говорить "практически в каждом докладе", который касается нарушений прав человека в России", констатировала Ганнушкина.

"В правозащитные организации часто обращаются женщины, которые находятся в постоянном страхе депортации в странах Европейского союза, где они обратились за убежищем. Наш опыт также показывает, что детям, которых забрал в свою новую семью отец, далеко не всегда хорошо живется. Новая жена отца может отыгрываться на детях мужа за обиды, которые ей нанесли муж и свекровь. Нам приходилось помогать женщине, свекор которой бил ее четырехлетнего сына. Мальчик был запуган, шарахался от всех мужчин и все время держался за мать, когда она привезла его и дочку к нам в Москву. Эта семья получила убежище в одной из стран ЕС. Поэтому в опасности физического насилия, в случае возвращения, находится не только она, но и ее ребенок", - говорится в докладе.

При этом переезд в другой регион России "ничего не меняет в такой ситуации". "Женщину с детьми не примут ее родственники, она не сможет найти ни жилье, ни работу, не сможет оформить никакие документы для поступления детей в школу или детский сад. При любой попытке сделать что-то из перечисленного ей пришлось бы встать на регистрационный учет в органах МВД, информация об этом была бы передана в Чечню, и оттуда немедленно прибыли бы те, от кого женщина пыталась убежать и увести своих детей", - сообщила Светлана Ганнушкина.

Некоторые чеченцы стремятся получить в Европе статус беженца из-за преследований на родине, другие едут в надежде заработать денег, третьи - чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь для себя и своих близких. Большинство стремится получить статус беженца, выучить детей, чтобы уже они смогли свободнее интегрироваться в европейское общество, говорится в материале "Кавказского узла" "Как поехать в Европу и получить статус «убеженца»".

Власти стран Европы дистанцируются от беженцев, подозреваемых в терроризме

Кампания по борьбе с терроризмом в России "развивает изобретательность" силовиков и приводит к фабрикации уголовных дел, утверждает правозащитница. "Под такие кампании легче всего свести счеты с конкурентами, обвинив их в финансировании террористов, подготовке террористических актов, участии в военных действиях за пределами России. Нам известно много дел по обвинению в войне в Сирии, в то время как у обвиняемого есть неопровержимые документальные доказательства того, что он в указанное следствием время находился в другой стране, где учился или занимался бизнесом", - сообщила Светлана Ганнушкина.

28 мая власти Бельгии экстрадировали в Россию уроженца Дагестана Иммампашу Ахмадова. Его поместили в изолятор, ФСБ объявила на следующий день, что Ахмадов обвиняется в участии в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков.

"Приведем пример, который показывает, с какой легкостью фабрикуются ложные обвинения. Молодой чеченец, назовем его Ибрагим, в 2012 году под жестокими пытками признал себя виновным в сотрудничестве с НВФ (незаконными вооруженными формированиями). Его дядя-бизнесмен заплатил немалые деньги за то, что племянник получил всего один год лишения свободы. Ибрагим вышел на свободу, но [силовая структура] в Чечне его не оставляла в покое. Его постоянно забирали [в здание силовой структуры], вымогали у семьи деньги и угрожали пытками и новым судебным процессом. Родственники отправили Ибрагима в Европу, но он не смог доказать, что нуждается в убежище. Его прошлое пугало власти страны, в которой он находился. Его депортировали в Россию. В Чечне против него тут же начали фабриковать дело по обвинению в участии в боевых действиях в Сирии", - говорится в докладе.

По данным Светланы Ганнушкиной, в общественные организации часто обращаются также родственники молодых жителей Северного Кавказа, которых обвиняют в участии в запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

"Так, в 2015 году к нам обратился Аслан Евлоев – отец Рашида Евлоева, который был экстрадирован из Германии по запросу России за якобы участие в военных действиях в Сирии... Рашид решил поехать в Турцию, поступить в исламский институт и выучить арабский язык. Родители не возражали. Рашид уехал в Стамбул, начал учиться, кроме этого, он подрабатывал в фирме и отправлял родителям вещи для продажи в их частном магазине. Через некоторое время в дом к Евлоевым пришел сотрудник ФСБ и сообщил, что, по их сведению, Рашид воюет в Сирии на стороне ИГИЛ*... Аслан был возмущен, он представил квитанции по которым получал из Турции товар от сына, где было указано, что посылки прибыли из Стамбула. Это не помогло... Вызовы в ФСБ родителей продолжились, их уверяли, что спецслужбы имеют точные сведения, что Рашид воюет в Сирии", - говорится в докладе.

После этого Рашид Евлоев выехал в Германию, надеясь получить там убежище. "Его поместили в лагерь беженцев в Гамбурге, началась процедура обращения за предоставлением статуса беженца. И тут Германия получила из России экстрадиционный запрос с обвинением Рашида в участии в ИГИЛ* и возбуждении в отношении него уголовного дела. <...> Документальные доказательства, полученные из Турции, того, что в это время Рашид был там, а не в Сирии, не были приняты во внимание. Через 9 месяцев после первого отказа в экстрадиции из-за недостаточности представленных Россией доказательств по делу и повторного суда экстрадиция была проведена", - рассказала правозащитница.

Уроженец Северной Осетии Рашид Евлоев 31 августа 2016 года был осужден на шесть лет по обвинению в прохождении обучения в учебном центре боевиков в Сирии. Следствие заявляло, что по окончании обучения Евлоев зимой 2013-2014 года выехал в Турцию, чтобы вернуться в Россию для совершения терактов. Адвокат и родственники Рашида Евлоева заявляли о его невиновности.

В суде свидетелем выступал человек, который действительно участвовал в военных действиях в Сирии, за что был осужден на три года условно. "Этот свидетель подтвердил, что видел Рашида в Сирии в лагере с оружием в руках. Нам известно не менее трех случаев, когда тот же вездесущий свидетель утверждал, что видел и других обвиняемых по аналогичным делам. Рашид получил срок в шесть лет лишения свободы. Нельзя не отметить, что немецкая сторона не проявляла к делу достаточного внимания, несмотря на наши обращения с просьбой взять под контроль условия содержания Рашида Евлоева и содержательную часть дела", - говорится в тексте доклада.

Преследование Свидетелей Иеговы** обеспокоило правозащитников

После того, как 20 апреля 2017 года Верховный суд России признал Управленческий центр Свидетелей Иеговы** в России экстремистской организацией, началась "кампания преследования Свидетелей Иеговы**, принявшая широкомасштабный характер", указала в своем докладе Светлана Ганнушкина.

"Как это было и в других случаях признания организаций экстремистскими и даже террористическими, представителей Центра на процессе не было... Решения принимаются по заявлению Минюста, основанием служат выдержки из текстов, по которым невозможно судить ни о деятельности организации, ни о ее идеологии... Кампания преследования резко усилилась в апреле 2018 года, когда в различных регионах начались обыски и аресты, от которых пострадали десятки верующих, многие из которых стали фигурантами уголовных дел и были заключены под стражу. По состоянию на начало мая 2019 года уголовному преследованию подверглось не менее 154 верующих", - говорится в докладе.

Светлана Ганнушкина напомнила, что 6 февраля суд в Орле приговорил гражданина Дании Денниса Кристенсена к шести годам колонии, признав его виновным по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности). "В 1994 году указом президента Российской Федерации Свидетели Иеговы** были реабилитированы и признаны жертвами политических репрессий. Но сейчас мрачные времена возвращаются", - сообщила Ганнушкина, пояснив, что после приговора Деннису Кристенсену 6 февраля кампания преследования Свидетелей Иеговы** "резко усилилась".

"На пресс-конференции представители Свидетелей Иеговы** говорили о более чем 400 обысках, проведенных в домах их единоверцев, 160 человек были привлечены к уголовной ответственности, среди них около 40 женщин, против 70 возбуждены уголовные дела", - констатировала автор доклада.

"Кавказский узел" писал об одном из таких дел в Кабардино-Балкарии - руководитель общины Свидетелей Иеговы** в Майском Юрий Залипаев обвинен в разжигании религиозной вражды и призывах к экстремистской деятельности. Вину он не признал. В суде адвокат подсудимого заявил, что свидетели обвинения связаны с силовиками, а эксперт-лингвист констатировала, что стиль речи подсудимого и приписываемые ему высказывания отличаются.

В еще более тяжелом положении оказываются члены организации Свидетелей Иеговы**, родственники которых считают их веру преступлением и вероотступничеством, отметила Светлана Ганнушкина. В качестве примера она привела историю жительницы Северной Осетии и ее дочери. Женщина была вынуждена менять место жительства, скрываясь от бывшего мужа, который преследовал их, а также избивал дочь, требуя отречься от веры и от матери.

"Матери и дочери приходится переезжать с места на место, но бывший муж постоянно находит [женщину] и их дочь, является к ним домой, часами говорит о том, что они выбрали неверный путь, что надо менять мышление. Любое сказанное поперек слово дочери вызывало его гнев и жестокое обращение с ней. Все наши попытки найти для [женщины и ее дочери] возможность найти убежище за пределами России не привели к успеху. Им было отказано в визе даже при попытке купить туристическую путевку", - говорится в докладе.

"Кавказским узлом" подготовлены биографии Рамзана Кадырова и Тумсо Абдурахманова.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.

** 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

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