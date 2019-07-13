13 июля 2019, 23:57

"Ростов" начал чемпионат России с домашней победы

Футболисты "Ростова" обыграли "Оренбург" в матче первого тура Российской премьер-лиги сезона 2019/20. 

Как писал "Кавказский узел", "Ростов" в чемпионате России по футболу-2018/19 набрал 41 очко и занял 9-е место в турнирной таблице. По итогам первого круга прошлогодней Премьер-лиги матчи "Ростова" стали третьими по посещаемости. Их посетили более 456 тысяч человек. 

Поединок, который состоялся сегодня на стадионе "Ростов Арена", завершился в 23.22 мск со счетом 2:1. Его посетили 14 584 зрителей, указано в протоколе матча, опубликованном на сайте РПЛ. 

Первыми счет открыли хозяева: на 11-ой минуте отличился Элдор Шомуродов. На 42-ой минуте преимущество ростовчан увеличил Алексей Ионов. У "Оренбурга" на 49-ой минуте забил Джордже Деспотович.

В следующем туре "Ростов" 20 июля дома примет московский "Спартак". Поединок начнется в 21.30 мск.

Примечание:

"Российский футбольный союз поддержал Бердыева в финансовом споре с "Ростовом", "Арбитраж принял иск о банкротстве "Ростова", "Анжи" проиграл "Ростову" на выезде". 

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