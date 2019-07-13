Суд арестовал замглавы СКЖД по делу о крупной взятке

13 июля 2019, 14:40

Первый замначальника Северо-Кавказской железной дороги, подозреваемый в получении взятки, арестован на два месяца, сообщили сегодня следователи.

Как писал "Кавказский узел", первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги и замглавы одного из управлений перевозок подозреваются в том, что получили 1,5 миллиона рублей от предпринимателя за беспрепятственное продвижение поездов коммерческой организации. Первый замглавы СКЖД задержан, в его доме и служебном кабинете проведены обыски, сообщили следователи 12 июля.

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону сегодня избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца первому заместителю начальника Северо-Кавказской железной дороги. Уголовное дело в отношении него расследуется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Максимальное наказание по части 6 статьи 290 УК РФ - до пятнадцати лет лишения свободы.