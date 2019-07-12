Замглавы СКЖД задержан по делу о крупной взятке

12 июля 2019, 15:45

Первый заместитель Северо-Кавказской железной дороги и замглавы одного из управлений перевозок подозреваются в том, что получили 1,5 миллиона рублей от предпринимателя за беспрепятственное продвижение поездов коммерческой организации, сообщил сегодня Следком. Один из руководителей задержан силовиками.

По версии следствия, первый заместитель Северо-Кавказской железной дороги и замначальника одного из районных управлений перевозками получили взятку от предпринимателя, который попросил обеспечить проезд составов его поездов. Дело по статье "получение взятки в особо крупном размере" было возбуждено 11 июля, сумма взятки составила более 1,5 миллиона рублей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Южного следственного управления СКР.

Первый замглавы Северо-Кавказской железной дороги был задержан, в его доме и служебном кабинете проведены обыски, отмечеатся в сообщении.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 3 июля было передано в суд дело бывшего руководителя городской администрации Шахт, обвиненного в получении взятки от директора рынка и хищении 1,6 миллиона рублей.