12 июля 2019, 15:45

Замглавы СКЖД задержан по делу о крупной взятке

Первый заместитель Северо-Кавказской железной дороги и замглавы одного из управлений перевозок подозреваются в том, что получили 1,5 миллиона рублей от предпринимателя за беспрепятственное продвижение поездов коммерческой организации, сообщил сегодня Следком. Один из руководителей задержан силовиками.

По версии следствия, первый заместитель Северо-Кавказской железной дороги и замначальника одного из районных управлений перевозками получили взятку от предпринимателя, который попросил обеспечить проезд составов его поездов. Дело по статье "получение взятки в особо крупном размере" было возбуждено 11 июля, сумма взятки составила более 1,5 миллиона рублей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Южного следственного управления СКР.

Первый замглавы Северо-Кавказской железной дороги был задержан, в его доме и служебном кабинете проведены обыски, отмечеатся в сообщении.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 3 июля было передано в суд дело бывшего руководителя городской администрации Шахт, обвиненного в получении взятки от директора рынка и хищении 1,6 миллиона рублей.

Примечание:

"Суд подтвердил приговор главе отдела судебных приставов в Ростовской области", "Дознаватель из Нальчика задержан по подозрению в получении крупной взятки", "МВД Кабардино-Балкарии отчиталось об увольнении двух обвиняемых во взятках".

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