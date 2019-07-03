03 июля 2019, 21:25

Глава Шахт обвинен во взяточничестве и мошенничестве

Передано в суд дело бывшего руководителя городской администрации Шахт, обвиненного в получении взятки от директора рынка и хищении 1,6 миллиона рублей, сообщила прокуратура Ростовской области.

По версии следствия, обвиняемый вечной 2017 года получил через своего заместителя получил 70 тысяч рублей за отказ от проверок несанкционированной торговли на территории, прилегающей к одному из городских рынков. "Он же в период с декабря 2011 года по октябрь 2014 года, занимая должность заместителя главы администрации города, путем злоупотребления доверием похитил денежные средства своего знакомого в сумме 1 600 000 рублей, полученные в виде займа, предназначенного для приобретения и ремонта квартиры", - говорится в сообщении прокуратуры.

Дело по статье о получении взятки должностным лицом и мошенничестве в крупном размере направлено в Шахтинский городской суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Ростовской области. Каждая из этих двух статей Уголовного кодекса предусматривает до 10 лет заключения.

Комментариями обвиняемого или его представителей "Кавказский узел" не располагает. На сайте администрации Шахт по состоянию на 21.10 мск 3 июля нет информации об этом деле.

Примечание:

"Два инспектора ДПС в Таганроге получили по 3,5 года колонии за взятки", "Четверо полицейских в Ростове-на-Дону обвинены в коррупции", "Полицейский осужден по обвинению во взятке в Ростовской области".

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