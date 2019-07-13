13 июля 2019, 13:13

Состояние пострадавших при ДТП в Абхазии названо стабильным

Туристы из Московской, Тверской областей и Коми пострадали в результате автоаварии 12 июля в Гагрском районе Абхазии. Их состояние стабильное и жизни вне опасности, сообщили в больнице.

Как писал "Кавказский узел", два человека погибли, семь получили травмы при столкновении микроавтобуса и легковой машины в Гагрском районе 12 июля. В микроавтобусе на момент ДТП находились семь пассажиров, одна их них, гражданка России, погибла на месте. Шесть пассажиров микроавтобуса были доставлены в Гагрскую центральную районную больницу, один из них, житель Сухума, впоследствии скончался от полученных травм, рассказал главврач. Он также сообщил, что все пассажиры микроавтобуса получили серьезные травмы, один пациент прооперирован и находится в тяжелом состоянии.

Сегодня стало известно, что состояние всех пострадавших туристов стабильное, их жизни вне опасности. "Все стабильные. Одна женщина переведена в отделение нейрохирургии. В основном у людей переломы", - цитирует главного врача Гагрской больницы Вячеслава Аргуна ТАСС.

Пострадавшие в ДТП - жители Московской, Тверской областей и республики Коми, пишет со ссылкой на пресс-секретаря посольства Дениса Лаврикова РИА "Новости".

По данным Генпрокуратуры Абхазии, кроме россиянки в автоаварии погиб местный житель, а оба водителя были госпитализированы в реанимацию.

Примечание:

"Работники туротрасли в Тбилиси рассказали об оттоке российских отдыхающих", "Запрет перелетов в Грузию обеспокоил российских туристов", "18 человек стали жертвами аварии с маршруткой в Армении". 

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