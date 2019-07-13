Девять человек пострадали в ДТП в Абхазии

13 июля 2019, 02:49

Два человека погибли, семь получили травмы при столкновении микроавтобуса и легковой машины в Гагрском районе.

Авария произошла на объездной дороге города Гагра, на участке между автомобильными тоннелями, 12 июля.

Легковой автомобиль Honda, которым управлял житель Гудауты, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen, за рулем которого был житель села Мачара, сообщила 12 июля Генпрокуратура Абхазии на своем сайте. В микроавтобусе находилось семь пассажиров, одна их них, гражданка России, погибла на месте, говорится в сообщении.

Шесть пассажиров микроавтобуса были доставлены в Гагрскую центральную районную больницу, один из них, житель Сухума, впоследствии скончался от полученных травм. «Его не успели прооперировать. У него были тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" главврач Гагрской больницы Вячеслав Аргун.

По его словам, еще одного пациента прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Серьезные травмы получили все пассажиры микроавтобуса, отметил главврач.

В больницу также доставлены водители автомобилей, передает со ссылкой на пресс-службу МВД страны "Спутник Абхазия".

В микроавтобусе находилось шесть граждан России, в том числе один ребенок 2011 года рождения, сообщил пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков. "Пятеро - в больнице. Одна женщина погибла", - цитирует его РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что утром 8 июля девять человек, среди которых туристы из Астрахани, Санкт-Петербурга и Казани, были госпитализированы после столкновения маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в Гагрском районе. По данным на 10 июля, все граждане России были выписаны из больницы.