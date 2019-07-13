13 июля 2019, 00:47

Руководство североосетинского вуза обвинено в махинациях на 86 миллионов

Депутат парламента Северной Осетии и ее заместитель на посту ректора медицинской академии обвинены в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве, растрате и служебном подлоге, сообщило 12 июля следствие.

По версии следствия, в 2009-2010 годах Гатагонова, занимая пост ректора Северо-Осетинской государственной медицинской академии и одновременно являясь депутатом парламента республики, вместе с проректором Герцаевой проводили открытые аукционы. По их результатам академия приобрела нежилые помещения на 10 миллионов рублей дороже их рыночной стоимости, полагают следователи.

Правоохранители полагают, что Гатагонова с Герцаевой причастны и к нецелевому расходованию 33 миллионов рублей, хищению миллиона рублей при строительстве и перечислению 41 миллиона рублей на счета строительных фирм. В отчете за 2013 год Гатагонова, по мнению следователей, намеренно завысила площадь арендуемых академией помещений.

"Общая сумма ущерба бюджету Российской Федерации, причиненная действиями Гатагоновой и Герцаевой, составила более 86 миллионов рублей", - заявило следствие. Имущество обвиняемых арестовано, сообщил сегодня на своем сайте Следственный комитет России.

По статьям о злоупотреблении служебными полномочиями, нецелевом расходовании бюджетных средств и мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности Гатагоновой и Герцаевой грозит в сумме до 16 лет заключения каждой. Гатагоновой также предъявлены обвинения в служебном подлоге и превышении должностных полномочий, соответствующие статьи предполагают до двух и до десяти лет лишения свободы соответственно.

По состоянию на 00:45 мск 13 июля на сайте Северо-Осетинской государственной медицинской академии нет комментариев относительно позиции следствия. Согласно данным на сайте вуза, Гатагонова и Герцаева уже не занимают в академии руководящих должностей.

Доктор медицинских наук Тамара Гатагонова была избрана в парламент Северной Осетии четвертого созыва (2007-2012 годы) от партии "Единая Россия". Она входила в состав комитета по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов и комиссии по вопросам депутатской этики, говорится на сайте республиканского парламента.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 2 апреля глава администрации Правобережного района Северной Осетии был заподозрен в нецелевом использовании 17,5 миллиона рублей.

Примечание:

"СКР занялся жалобой Путину о невыплате зарплаты строителям в Северной Осетии", "Жители Владикавказа заранее засомневались в итогах экспертизы отходов "Электроцинка", "Минимущества обжаловало разрешение на застройку Парка Победы во Владикавказе".

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