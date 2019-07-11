Защита обжаловала приговор ставропольскому блогеру

11 июля 2019, 20:01

Адвокат обжаловал решение суда на Ставрполье о штрафе блогеру Ивана Пахно за оскорбление президента Владимира Путина.

Как информировал "Кавказский узел", 1 июля Изобильненский райсуд Ставропольского края назначил 30 тысяч рублей штрафа жителю города Изобильного Ивану Пахно, обвиненному в оскорблении власти из-за поста со сравнением президентов России и Украины в соцсети "ВКонтакте".

Пост на своей странице "ВКонтакте" Иван Пахно опубликовал 21 мая, на следующий день после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. В этом посте фамилия Путина употреблена дважды, в одном из случаев после нее стоит прилагательное "фарисействующее", а в другом - бранное слово. Под комментарием блогер опубликовал картинку с призывом Зеленского к украинским чиновникам не вешать в своих рабочих кабинетах его портрет. На первом заседании суда блогер заявил, что не преследовал цели оскорблять президента как личность, а лишь "пытался критиковать политику власти относительно развешивания портретов главы государства в кабинетах".

Сегодня адвокат Владислав Савин подал в Ставропольский краевой суд апелляционную жалобу на решение Изобильненского райсуда. Суд не дал оценки доводам защиты, указавшей, что не проводилась лингвистическая экспертиза публикации Пахно на предмет ее оскорбительности, говорится в жалобе. "Суд так и не установил, на чем основано обвинение. Получается, что на субъективном мнении инспектора – для него ясно, что слово является оскорбительным. Но это должен установить эксперт", - пояснил адвокат Владислав Савин корреспонденту "Кавказского узла".

В случае если экспертиза не проводилась, то необходимо узнать мнение оскорбленного лица – в данном случае, президента Владимира Путина, однако суд в ходатайстве о вызове главы российского государства отказал, отметил Савин. "Пахно, публикуя свой пост, преследовал цель критиковать власть, а не оскорблять кого-то - в частности, унижать личность Путина. Стоит отметить, что есть решение ЕСПЧ, что любой политический деятель может быть раскритикован, даже монаршая особа", - сказал Савин.

В жалобе также указывается, что во время вынесения судебного решения на заседании не присутствовал представитель стороны обвинения. "Мы просим суд отменить постановление районного суда и прекратить делопроизводство в отношении Пахно. Добиваться проведения лингвистической экспертизы мы не будем", - сказал Савин, добавив, что дата рассмотрения жалобы в суде пока не назначена. По мнению адвоката, выражение, употребленное Пахно по отношению в Владимиру Путину, является "политическим мемом" и представителя власти обидеть не может.

Иван Пахно сказал, что не верит в оправдательное решение суда, однако доверяет своему адвокату. "Я считаю, что нужно использовать все шансы для торжества справедливости. Шансы, однако, фактически нулевые. Я понимаю, что выражение грубое, матерное. Но мат – это запредельный крик о помощи, он для этого и существует. Если мат – это плохо, то давайте тогда закроем Шнура", - сказал Пахно корреспонденту "Кавказского узла".

Однозначного ответа на вопрос, может ли политический мем оскорбить представителя власти, нет, поэтому разбирательства в данной области являются полем для злоупотреблений прокомментировал ситуацию сотрудник Центра независимых социальных исследований, кандидат исторических наук Дмитрий Дубровский, специализирующийся на исследовании языков вражды и преступлений на почве ненависти. "Норма не определена, и правоприменитель начинает фантазировать. Действительно, современность знает такое понятие, как «политический мем». Например, «он президент», «это полицейский», «тупой мэр». Он имеет долгую историю развития и является, без преувеличения, провокационным и шокирующим, рождающим особый смысл. Мем может быть оскорбительным, однако он так и был задуман! Сталкиваясь с политическим мемом, правоприменитель действует ассоциативно", - рассказал Дубровский.

Эксперт отметил, что зачастую "оскорбленный" представитель власти даже не подозревает, что был оскорблен. "Аналогичная ситуация и здесь. Более того, Путин напрямую сказал, что это (подобные оскорбления. - Прим. "Кавказского узла") его не касается", - сказал эксперт.