Суд в Южной Осетии оправдал активистку Тамару Меаракишвили

11 июля 2019, 09:27

Ленингорский районный суд не усмотрел в действиях Тамары Меаракишвили нарушений законодательства и признал ее невиновной в клевете, подделке документов и незаконном получении южноосетинского гражданства.

Как писал "Кавказский узел", 17 августа 2017 года активистка Тамара Меаракишвили сообщила, что прокуратура Южной Осетии предъявила ей обвинение в клевете в отношении члена партии "Единая Осетия" Спартака Дряева. В марте 2018 года стало известно, что власти Южной Осетии возбудили еще одно уголовное дело в отношении активистки, вменив ей подделку документов и незаконное получение южноосетинского гражданства. В связи с уголовным преследованием Тамара Меаракишвили в начале июля 2018 года провела недельную голодовку.

Представитель "Единой Осетии" Дряев пожаловался на Меаракишвили из-за ее интервью, опубликованного 29 апреля 2017 на "Эхо Кавказа". В этом интервью Меаракишвили раскритиковала сторонников президента республики, указав, что они стремятся занять привлекательные должности. Правозащитная организация Amnesty International сочла уголовное преследование Меаракишвили вопиющим нарушением права на свободу выражения мнения.

Ленингорский районный суд не усмотрел состава преступления в деяниях общественной активистки Тамары Меаракишвили, которую обвиняли в клевете в адрес партии "Единая Осетия" и незаконном получении южноосетинского гражданства на основании поддельного документа, сообщило 10 июля "Эхо Кавказа".

"Два года упорного труда, физических и психологических срывов, но наконец-то закон восторжествовал и мы получили то решение, которое должно было быть. Суд не обнаружил в ее деяниях состава преступления по всем инкриминируемым ей деяниям, иными словами суд сказал, что Тамара Меаркишвили преступлений не совершала", - цитирует адвоката активистки Икрамжана Раматова издание.

В течение двух лет Тамара Меаракишвили не имела возможности выезжать из Южной Осетии, поскольку правоохранители изъяли у нее все документы. Суд также снял ограничения на передвижение Тамары Меаракишвили, ей возвращены паспорт и все документы.

Но юридическая борьба еще продолжится - скорее всего, впереди еще апелляционный суд, затем Верховный суд, считает активистка.

"У прокуратуры есть 10 дней, чтобы обжаловать это решение суда, и я знаю, что они уже готовят апелляцию. Мне еще предстоит дождаться момента, когда все судебные инстанции подтвердят нынешнее решение суда. Но это - первая большая победа", - цитирует Меаракишвили издание JAMnews.

Два года активистку поддерживали ее друзья, которые собрали деньги, обходимые для расходов на судебные разбирательства. Поездки из Ахалгори в Цхинвали и расходы на адвоката обошлись ей в несколько тысяч долларов, сообщила Меаракишвили.

"У меня очень много друзей в Цхинвале, и многие меня там поддерживают. Из-за всех этих судебных процессов я иногда оставалась совсем без денег. И тогда таксисты везли меня бесплатно, и в магазине с меня не брали деньги. Все спрашивали меня, как продвигается мое дело. Я чувствую большую поддержку со стороны местных жителей", - цитирует Меаракишвили издание.

"Кавказский узел" опубликовал биографию Тамары Меаракишвили в разделе "Персоналии". Материалы о случаях преследования активистов и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".