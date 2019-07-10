Оппозиция осталась равнодушной к муниципальным выборам в Азербайджане

10 июля 2019, 09:10

Ведущие оппозиционные партии Азербайджана скепитически оценили необходимость участия в муниципальных выборах, намеченных на декабрь. Муниципалитеты в стране не обладают реальной властью, объяснили азербайджанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", предыдущие муниципальные выборы в Азербайджане состоялись 23 декабря 2014 года, жители страны избирали 15035 членов 1607 муниципальных советов. День выборов в стране был объявлен нерабочим, итоговая явка избирателей составила 38,93 процента. 12 января 2015 года ЦИК утвердила итоги выборов.

Согласно статье 213 Избирательного кодекса Азербайджана, ЦИК страны назначает муниципальные выборы на дату после пяти лет со дня предыдущих выборов. Таким образом, следующие выборы должны быть назначены на дату после 23 декабря. Пока нет решения ЦИК, Минтруда Азербайджана условно обозначило датой муниципальных выборов 27 декабря 2019 года, этот день решено сделать нерабочим, сообщило 26 декабря 2018 года Vzglyad.az.

Оппозиционная партия "Мусават" еще не решила, будет ли участвовать в выборах в местное самоуправление, рассказал 9 июля корреспонденту "Кавказского узла" лидер партии Ариф Гаджилы.

Он уточнил, что не видит у членов партии желания участвовать в выборах. "В Азербайджане нет нормальной системы местного самоуправления. Муниципалитеты не обладают реальной властью на местах. С другой стороны, в стране нет среды для проведения свободных и справедливых выборов, законодательство не соответствует международным стандартам. Именно по этой причине мы не участвовали в предыдущих муниципальных выборах пять лет назад. В связи с предстоящими выборами в декабре нет еще решения. Оно будет приниматься верховными органами партии. Но среди партийцев я не чувствую желания участвовать в выборах", - сказал Гаджилы.

С решением об участии в выборах не определилась и другая ведущая оппозиционная сила – партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА), сообщила корреспонденту "Кавказского узла" зампред партии Гезяль Байрамлы. "Но есть принципиальная позиция партии: не участвовать в выборах, пока не будет обеспечена демократическая среда для их проведения, усовершенствовано законодательство. Именно по этой причине наша партия не участвовала в муниципальных выборах 2014 года, парламентских выборах 2015 года и внеочередных президентских выборах 2018 года. Нет смысла участвовать в выборах с заранее предрешенным исходом. Потому мы ставим целью сначала добиться справедливых условий выборов и потом уже участвовать в них", - пояснила Байрамлы.

Партия "Республиканская альтернатива" (ReAl) с большой долей вероятности не примет участия в муниципальных выборах, сообщил председатель меджлиса партии Азер Гасымлы.

Он объяснил это "практическим отсутствием" института местного самоуправления. "Наша партия выступает за участие в выборах, поскольку они являются единственным легитимным путем прихода к власти. Однако к муниципальным выборам у нас иное отношение. С большой долей вероятности мы в выборах не примем участия. Однако окончательного решения не принято. Но если даже будет решение об участии, то мы не станем выдвигать кандидатов во всех муниципалитетах. В качестве "пилотного проекта" мы можем выдвинуть кандидатов в нескольких муниципалитетах и проверить готовность партийных структур к проведению избирательной кампании. Все же ресурсы и силы партии направить на муниципальные выборы было бы неправильно. Ибо муниципалитеты не имеют никакого статуса и реальных полномочий. Поэтому мы сейчас больше заняты подготовкой к парламентским выборам, которые должны состояться осенью 2020 года", - рассказал Гасымлы корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, "все могло быть иначе", если бы парламент принял законодательную инициативу ReAl о создании единого муниципалитета Баку во главе с выборным мэром столицы.

4 марта ReAl внесла в парламент Азербайджана законопроекты о прямых выборах мэра Баку, бесплатном обучении в государственных вузах и решении проблемы долгов по кредитам, вызванных девальвацией маната.

"Мы собрали 40 тысяч подписей избирателей для поддержки этой законодательной инициативы. Однако парламент даже не стал обсуждать законопроект о мэрии Баку. Это само по себе... неуважение воли 40 тысяч избирателей. Парламент обязан был ставить вопрос на обсуждение и голосование. Если бы был введен институт муниципалитета Большого Баку, то интерес к муниципальным выборам сейчас был бы повышенным. Вообще это нонсенс, когда столица не имеет городского муниципалитета. В Баку муниципалитеты только в городских районах и пригородных поселках", - сказал Гасымлы.

В Баку муниципальные советы созданы в 54 поселках и семи районах. Единого городского совета нет.

Глава партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа (Газанфароглу) также не видит смысла в участии в муниципальных выборах. "Допустим, приняли участие в выборах, получили мандаты. Дальше что? У муниципалитетов нет серьезных финансовых источников, бюджета, они не могут реализовывать проекты. Если полномочия муниципалитетов расширят, они станут реальной местной властью, тогда появится стимул для участия в выборах. При нынешних же условиях просто нет смысла участвовать в муниципальных выборах", - сказал Мустафа корреспонденту "Кавказского узла".

Отсутствие у оппозиционных партий интереса к местным выборам объясняется "низким статусом муниципалитетов", лишением их "реальных полномочий и возможностей влиять на ситуацию", констатировал руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли.

"На местах полнота власти принадлежит главам администраций, назначаемых президентом. В бюджет муниципалитетов идут ряд мелких налогов, к примеру, сборы с автостоянок и годовые выплаты за жилую собственность. Этих средств едва хватает для оплаты зарплаты муниципальных служащих. У местного самоуправления нет средств даже для организации вывоза мусора, и этим занимаются исполнительные структуры", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

С другой стороны, по его мнению, в Азербайджане нет необходимых условий для проведения свободных демократических выборов. "В преддверии муниципальных выборов, которые, по всей вероятности, состоятся 27 декабря 2019 года, большинство условий для обеспечения демократичности выборов не обеспечены. Так, отсутствует "нормальное" законодательство, не соблюдаются в должной мере свобода собраний, выражений, верховенство закона", - сказал Мамедли.

Вместе с тем оппозиционные кандидаты могут, если и не по всей стране, то в районах Баку, Гянджи и в Сумгаите побороться за места в муниципалитетах, считает Мамедли.

На его взгляд, для проведения выборов в соответствии с международными стандартами необходима политическая воля. "Правительство должно принять формирование органов власти народом. Кроме того, должно быть реформировано избирательное законодательство, заново сформированы избирательные комиссии с участием всех заинтересованных сторон. Наконец, должны быть приняты меры для свободного участия в выборах всех слоев, групп общества – политических партий, организаций гражданского общества. Без этого в стране невозможны выборы в соответствии с международными стандартами", - сказал глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии.

Введение 20 лет назад института местного самоуправления не оправдало надежд на развитие местной демократии, считает глава общественного объединения "Право и развитие" Хафиз Гасанов. "На практике муниципалитеты, статус которых определяется законом, оказались гораздо слабее местной исполнительной власти, полномочия которых определяются нормативным актом - положением, утверждаемым президентом страны. Муниципалитеты оказались в зависимости от местных органов исполнительной власти", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, по его словам, муниципалитеты не были обеспечены реальным имуществом. "Возникли споры с земельной собственностью муниципалитетов. Границы земельных площадей муниципалитетов во многих местах так и не были определены, а там, где определены, муниципалитеты лишены возможности распоряжаться земельными участками. Муниципальные земли предоставляются в аренду или отчуждаются путем аукционов, которые проводит исполнительная власть. В итоге интерес общества к муниципальным выборам в Азербайджане упал. С каждыми выборами реальное число проголосовавших уменьшалось. На последних выборах явка не превысила, по информации из независимых источников, и 15 процентов. В предстоящих в декабре выборах проголосует не больше избирателей", - сказал Хафиз Гасанов.

Зампред общественного объединения "Содействие экономическим инициативам" Ровшан Агаев считает, что "идти на выборы при прежнем статусе муниципалитетов – это значит попросту тратить ресурсы и время". "Муниципалитеты нужны не только для оказания гражданам качественных услуг. Они также имеют такую стратегическую функцию, как развитие демократии и политических партий, гражданского участия, формирования среды для конкуренции. Они важны как средство децентрализации власти, справедливого распределения экономических ресурсов, разделения властей. Многие годы я ожидал, что власть примет "Стратегию децентрализации" и откажется от доставшейся от советской власти системы местного и регионального управления. Но этого не произошло", - написал на своей странице в Facebook Агаев, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".