Два человека пострадали при взрыве в Ростове-на-Дону

07 июля 2019, 03:25

На крыше ресторана в Ростове-на-Дону взорвался баллон с фреоном, госпитализированы двое рабочих.

Во время проведения работ по ремонту системы кондиционирования воздуха на крыше ресторана, расположенного на Буденновском проспекте в Ростове-на-Дону, 6 июля произошел взрыв.

Двое рабочих, которые занимались починкой системы кондиционирования, были госпитализированы, пишет сегодня "Интерфакс".

В помещении также находились пятеро работников, они не пострадали. Частично обвалился подвесной потолок в ресторане.

Один из рабочих был госпитализирован в тяжелом состоянии, у него рваные раны и ожоги. Второй получил только ожоги, пишет "161.ru".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 25 июня на машиностроительном заводе "Дагдизель" в Каспийске взорвался кислородный баллон. Пострадавших нет.