Активисты в Волгограде потребовали освободить Навального

06 июля 2019, 19:45

Галина Тихенко и Владимир Тельпук провели сегодня в Волгограде одиночные пикеты против ареста оппозиционера Алексея Навального за участие в московском марше в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Пикеты прошли в центре Волгограда с 15.00 до 18.00 по местному времени (с 14.00 до 17.00 мск). Галина Тихенко держала два плаката: один с надписью «Суд над Алексеем Навальным – это расправа», другой - с портретом оппозиционера и с надписью «За Навального! Сегодня пришли за Навальным, завтра - за мной! Послезавтра придут за тобой!»

«Навальному дали 10 суток административного ареста за то, что он 12 июня вышел на несогласованный марш за оправдание Ивана Голунова. Его забрали, потому что в Москве будут муниципальные выборы, а Навальный помогал в сборе подписей и других делах на выборах. Я полагаю, его арестовали еще и за это», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Галина Тихенко.

2 июля суд в Москве назначил Алексею Навальному 10 суток ареста за участие 12 июня в марше в поддержку журналиста «‎Медузы»‎ Ивана Голунова, который был задержан по делу о наркотиках и освобожден после многочисленных акций в его поддержку по всей России. Согласно протоколу, оппозиционер участвовал в акции, которая создавала помехи работе метро, наземного транспорта и проведению праздничных мероприятий в честь Дня России. Сам Навальный объяснил этот административный арест активной фазой предвыборной кампании в Мосгордуму, пишет «Новая газета».

Прохожие по-разному реагировали на пикет. Молодые люди показывали большой палец в знак одобрения, пожилые - осуждали пикетчицу.

«А кто это такой? – спросила активистку пенсионерка. – Бесполезно это все. Зачем вы разжигаете? Слава богу, не голодные, и войны нет».

Другая проходившая мимо Тихенко женщина средних лет спросила активистку, сколько ей заплатили.

Еще одна наблюдавшая за пикетом женщина предпенсионного возраста рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что работает начальником отдела в бюджетном учреждении, и ей, как и другим бюджетникам, часто приходится ходить на провластные митинги. «Вот нам ничего не платят, - сказала она. – Приходит разнарядка, и мы должны там быть».

Проходившая мимо семья с двумя детьми сфотографировала активистку. Глава семьи Владимир сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что «не против» таких пикетов. «Мои дочери часто смотрят расследования Навального по Интернету, и мы не препятствуем этому. Им дальше жить, и им выбирать, в какой стране», - сказал мужчина.

Навального в Волгограде плохо знают, отметила пришедшая поддержать Галину Тихенко активистка Елена Шеина. «Мне кажется, если бы люди хотя бы раз послушали его выступления, уже не посмеивались бы, проходя мимо», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Елена Шеина.

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный известен своими расследованиями, часть которых касаются и юга России. В декабре 2016 года он объявил о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году, говорится в материале «Навальный: кавказское измерение», в котором «Кавказский узел» попробовал разобраться с тем, что Навальный готов предложить Кавказу как претендент на участие в президентской гонке.

Владимир Тельпук стоял с плакатом «Предложение Навального сажать коррупционеров «Единая Россия» назвала антиконституционным».

«Я считаю, что Навальный сильно достал коррупционеров. Все его начинания по борьбе с коррупцией и другими противоправными действиями натыкаются на преграду в Госдуме, Совете Федерации. О том, что Навальный прав, свидетельствует то, что он несколько раз был осужден, и эти решения были признаны незаконными в Европейском суде. В 2014 году Навальный предлагал сажать коррупционеров, но «Единая Россия» не согласилась, не стали даже рассматривать эту инициативу», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Владимир Тельпук.

Активист рассказал, что к нему подходили полицейские, после чего он начал вести видеофиксацию их действий. «Они, ссылаясь на закон, потребовали прекратить видеосъемку, у нас произошел небольшой диалог, я сказал, что, согласно закону о полиции, они не должны ко мне подходить, и они ушли», - рассказал Владимир Тельпук.