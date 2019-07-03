03 июля 2019, 12:27

Суд решил проверить слова Киталаевой об угрозах силовиков

Суд отложил прения сторон по делу уроженки Махачкалы Миясат Киталаевой, обвиняемой в причастности к боевикам, и назначил проверку ее заявления об угрозах насилием со стороны силовиков. Силовики не признаются в угрозах, и это ухудшит положение обвиняемой, предположил ее адвокат.

Как писал "Кавказский узел", с 3 июня Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает дело жительницы Махачкалы Миясат Киталаевой, обвиненной в участии в деятельности террористической организации.

По версии обвинения, в феврале 2016 года Миясат Киталаева вступила в ряды боевиков в Табасаранском районе и участвовала в похищении двух жителей села Джули. Защита заявила, что Киталаева против воли удерживалась боевиками в лесу и не вступала в их отряд. По словам адвоката, Киталаева рассказала, что познакомилась через интернет с молодым человеком, который предложил ей выйти замуж, но увез в лес к боевикам. После нападения в Джули боевики отпустили Киталаеву домой, заявила защита. 18 июня жители Джули рассказали об активной роли Киталаевой в нападении на дом их семьи. Защита указала на противоречия в показаниях свидетелей.

2 июля суд посредством видео-конференц-связи из Махачкалинского гарнизонного суда допросил свидетеля - следователя, который вел дело Киталаевой. Связь была некачественной, и участникам процесса часто приходилось повторять вопросы. Киталаева, находившаяся в "клетке" для подсудимых, была в платке и на вопросы отвечала тихо, передал корреспондент "Кавказского узла", который был единственным журналистом на заседании. В зале суда также отсутствовали потерпевшие, родственники или друзья подсудимой.

Отвечая на вопросы прокурора, свидетель сообщил, что на каждом допросе Киталаева давала показания добровольно, и к ней был приставлен защитник по назначению, у которого не было претензий, ходатайств и жалоб.

Адвокат Сергей Квасов заявил, что в дни, когда Киталаеву вывозили из СИЗО, согласно материалам дела, не проводились никакие следственные действия. А сама Киталаева указала на разговор следователя с его коллегой, во время которого она пожаловалась следователям, что ее посещают в СИЗО сотрудники силовой структуры.

"Я не уверен, что был такой разговор, ни отрицать, ни подтверждать не буду", - сказал суду свидетель после некоторой паузы.

После этого суд предложил провести проверку заявлений Киталаевой о том, что к ней применяли "недозволенные методы следствия". Гособвинитель поддержал это предложение. "Да, необходимо провести проверку, в частности о том, что угрожали насилием", - сказал он.

Адвокат возразил, что такие проверки "никогда не приводили к положительным результатам". Он предположил, что силовики, которые оказывали на Киталаеву давление, не признаются в этом. "Отрицательные результаты проверки только ухудшат положение Киталаевой", – пояснил Сергей Квасов.

Суд, выслушав мнения сторон, постановил поручить проверку следственному отделу Махачкалы, результаты проверки решено огласить в суде 1 августа в 15.00 мск.

После заседания стороны отказались от комментариев.

По данным суда, уроженка Махачкалы Миясат Киталаева, 1994 года рождения, до ареста официально не работала. У нее нет детей, ранее женщина не была судима.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Потерпевший по делу Миясат Киталаевой рассказал о нападении на его дом", "Невеста боевика частично признала вину по делу о нападении в Дагестане", "Жительница Дагестана обвинена в причастности к боевикам".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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