29 июня 2019, 23:58

Астраханский предприниматель заподозрен в гибели ребенка

Ребенок утонул во время прогулки по Волге на катамаране, который предприниматель сдал в аренду без спасательных жилетов и инструктажа, сообщил сегодня Следком.

По данным следствия, подозреваемый - индивидуальный предприниматель - организовал прокат катамаранов на берегу реки Волга. Вечером 28 июня он сдал катамаран в аренду местному жителю, который пришел покататься с двумя братьями в возрасте 16 и девяти лет. "При этом подозреваемый не снабдил катамаран спасательными жилетами, каких-либо инструктажей с арендовавшими катамаран лицами не проводил, а также допустил превышение количества лиц на нем. В результате эксплуатации катамарана девятилетний мальчик оказался в воде и утонул. Тело ребенка не обнаружено, ведутся поисковые работы", - сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета России по Астраханской области.

Индивидуальный предприниматель подозревается по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). "Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ночь на 12 июня 2018 года на Волге в районе Волгограда столкнулись катамаран и баржа, в результате погибли 11 человек, еще пятерым пассажирам катамарана удалось спастись. В числе погибших оказались трое мужчин, шесть женщин, девушка-подросток, а также владелец и капитан катамарана, бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев, который, по версии следствия, был пьян и проигнорировал сигналы с баржи. 24 июня прошло открытое судебное заседание по делу о гибели людей на речной прогулке.

Примечание:

"Владелец лодочной станции освобожден на фоне общественного резонанса в Волгограде", "Волгоградцы пожаловались на похоронивших их журналистов", "Пять пассажиров автобуса стали жертвами аварии на Ставрополье".

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