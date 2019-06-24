Родственников погибших на речной прогулке в Волгограде возмутил перенос суда

24 июня 2019, 20:38

Суд по делу о гибели 11 человек при аварии катамарана в Волгограде отложен до 2 июля, чтобы обеспечить явку на процесс матери одного из обвиняемых. Потерпевшие высказались против такого решения.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня предварительные слушания по делу о гибели 11 человек на речной прогулке в Волгограде прошли в закрытом режиме. Суд отказался вернуть дело в прокуратуру. Владелец лодочной станции отказался признать вину, а потерпевшие предъявили матери погибшего капитана иски на общую сумму около 30 миллионов рублей.

В ночь на 12 июня 2018 года на Волге в районе Волгограда столкнулись катамаран и баржа, в результате погибли 11 человек, еще пятерым пассажирам катамарана удалось спастись. В числе погибших оказались трое мужчин, шесть женщин, девушка-подросток, а также владелец и капитан катамарана, бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев, который, по версии следствия, был пьян и проигнорировал сигналы с баржи.

Открытое судебное заседание по делу о гибели 11 человек на речной прогулке в Волгограде прошло в Ворошиловском суде города сегодня. На процесс пришли 12 журналистов, в том числе корреспондент «Кавказского узла». В зале заседания также присутствовали родственники погибших.

На судебное заседание не явилась представитель погибшего Дмитрия Хахалева – его мать Надежда, которая также является гражданским ответчиком по делу. Не явился в суд и ее представитель Алексей Прохоров. Против рассмотрения дела в их отсутствие выступили прокурор и присутствовавший в суде защитник Хахалева Игорь Васильев, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Потерпевшие единогласно выступили за продолжение слушаний. «Она так и не будет приходить, суд так и будут откладывать?» - раздались реплики родственников погибших в зале суда.

Судья согласился с заявлениями сторон и отложил слушание дела на 10.00 мск 2 июля. По словам судьи, будет оформлен привод на доставление Надежды Хахалевой в суд, передал корреспондент «Кавказского узла».

По словам защитника обвиняемого Хахалева Игоря Васильева, Надежда Хахалева и ее представитель «занимают активную позицию по делу», и без них рассмотрение дела невозможно. «Надежда Хахалева и ее представитель должны находиться в процессе с самого начала, когда будет оглашено государственное обвинение прокурором», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Игорь Васильев. По его словам, мать Дмитрия Хахалева и ее представитель Алексей Прохоров не признают виновность Хахалева.

Обвинительное заключение по делу было утверждено в июне 2019 года. Обвинение предъявлено владельцу лодочной станции Леониду Жданову по частям 1 и 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в том числе повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и погибшему Дмитрию Хахалеву – по части 3 статьи 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Явившийся в суд обвиняемый Леонид Жданов заявил, что работает на лодочной станции, но из-за судебных запретов его деятельность затруднена. "Я не могу пользоваться интернетом и звонить по телефону. Без этого работа (на лодочной станции) практически невозможна", - цитирует сегодня Жданова V1.ru.

Напомним, Леонид Жданов во время следствия заявил, что не знал о том, что катамаран не зарегистрирован в соответствии с законодательством, а в момент трагедии был дома.