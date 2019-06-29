29 июня 2019, 12:48

Вернувшаяся из Сирии жительница Дагестана осуждена на восемь лет

Суд в Каспийске признал вдову боевика виновной в работе на террористов в Сирии. Тюремное заключение отложено на двенадцать лет, пока не повзрослеет самый младший из пяти детей осужденной.

Согласно приговору, Эльмира Амирханова в 2014 году с мужем и четырьмя детьми присоединилась к сирийским боевикам, которым готовила еду, стирала и чинила одежду, а также вела подсобное хозяйство. Овдовев, она в начале 2019 года выехала из Сирии в Турцию, а затем и в Россию. Силовики задержали ее сразу по прибытии в аэропорт Грозного.

Сославшись на слова самой обвиняемой, свидетель Акимов рассказал суду, что ее муж Заур Амирханов погиб в бою в ноябре 2017 года. Чтобы вернуться на родину, женщина тайно откладывала заработанные деньги, скопив шесть тысяч долларов. За эту сумму ее провели через сирийско-турецкую границу, рассказал свидетель. Суд учел, что осужденная "предприняла значительные усилия, чтобы выехать из Сирии и с пятерыми детьми вернуться в Россию", говорится в судебном решении.

Амирханова признала свою вину, но заявила, что уехать в Сирию и присоединиться к боевикам ее вынудил муж. Она выразила раскаяние и попросила не лишать ее свободы, поскольку имеет пятерых детей, самый младший из которых - грудной младенец.

Каспийский городской суд 16 мая назначил Амирхановой восемь лет колонии общего режима по статье об участии в вооруженном формировании, говорится на сайте суда.

Все 12 лет, которые женщина будет ожидать заключения, она обязана ежемесячно отмечаться у правоохранителей. Без их разрешения ей запрещено выезжать за пределы города, проинформировал сегодня "Коммернсант".

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Примечание:

"Два жителя Дагестана задержаны по подозрению в финансировании ИГ*", "Блогер Мирзеханов заподозрен в причастности к сирийским боевикам", "Житель Дагестана обвинен в помощи боевикам".

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