ПАСЕ потребовала пересмотреть итоги расследования убийства Немцова

28 июня 2019, 01:14

Расследование российскими следователями убийства оппозиционного политика Бориса Немцова было проведено с нарушениями, говорится в резолюции, принятой 27 июня Парламентской ассамблеей Совета Европы. Делегация России не участвовала в голосовании и раскритиковала представленный в ПАСЕ доклад как политизированный. Докладчик пожаловался на угрозы депутата из Чечни, который представился Рамзаном Кадыровым.

Как сообщал "Кавказский узел", в мае 2017 года юридический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы назначил члена литовской делегации Эмануэлиса Зингериса спецдокладчиком по делу об убийстве Бориса Немцова.

Расследование убийства Бориса Немцова не установило истинных виновников преступления, а официальная версия, отраженная в приговоре российского суда, основана на серьезных ошибках расследования и судебного разбирательства, не соответствует имеющимся уликам по важнейшим вопросам, говорится в подготовленной Эмануэлисом Зингерисом резолюции "Проливая свет на убийство Бориса Немцова".

Эмануэлис Зингерис во время своего сегодняшнего выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что ему угрожал один из членов российской делегации. До обсуждения доклада об убийстве Немцова депутат Шамсаил Саралиев, близкий соратник главы Чечни, в ответ на критические высказывания Зингериса о преследованиях представителей ЛГБТ-сообщества в этой республике назвал себя Рамзаном Кадыровым. "Я Рамзан Кадыров! Я приехал сюда, чтобы остановить ваше лицемерие! Никогда вам не будет позволено беспрепятственно лгать, и вам дадут ответ на каждый выпад в сторону России", - процитировало Саралиева Deutsche Welle.

Авторы доклада отметили, что российские власти отказались с ними сотрудничать, а сам Зингерис не смог посетить Россию, поскольку объявлен там персоной нон грата. В документе содержится призыв повторно провести следствие по делу об убийстве Немцова, сообщил "Интерфакс".

ПАСЕ 27 июня приняла резолюцию Зингериса. Ее поддержали все 40 делегатов, принимавших участие в голосовании. Всего в ассамблее более 320 делегатов. Российская делегация заявила, что не участвует в голосовании, поскольку дело еще не закрыто, и это является давлением на следствие.

Заместитель руководителя делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий раскритиковал доклад Зингериса. "Доклад об убийстве Бориса Немцова абсолютно политизирован и ангажирован. Это доклад не о Немцове, а об использовании его имени как инструмента демонизации России на площадке ПАСЕ", - заявил Леонид Слуцкий. По его мнению, докладчик, который не приезжал в Россию лично, пользовался сомнительными источниками. "Все призывы проекта резолюции являются элементами давления на российское руководство и следствие", - процитировало Слуцкого издание.

Россия, которая ранее была лишена права направлять делегации на сессии ПАСЕ, получила такую возможность лишь 25 июня. Одним из условий возвращения полномочий стало сотрудничество с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова, информировало 26 июня РИА "Новости". "Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений", - процитировал 26 июня представителя Нидерландов Тини Кокса ТАСС.