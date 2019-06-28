Борис Немцов. Фото: Dhārmikatva https://ru.wikipedia.org

28 июня 2019, 01:14

ПАСЕ потребовала пересмотреть итоги расследования убийства Немцова

Расследование российскими следователями убийства оппозиционного политика Бориса Немцова было проведено с нарушениями, говорится в резолюции, принятой 27 июня Парламентской ассамблеей Совета Европы. Делегация России не участвовала в голосовании и раскритиковала представленный в ПАСЕ доклад как политизированный. Докладчик пожаловался на угрозы депутата из Чечни, который представился Рамзаном Кадыровым.

Как сообщал "Кавказский узел", в мае 2017 года юридический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы назначил члена литовской делегации Эмануэлиса Зингериса спецдокладчиком по делу об убийстве Бориса Немцова.

Российский политик Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По делу о его убийстве 13 июля 2017 года осуждены пять уроженцев Чечни и Ингушетии. В прениях адвокаты семьи потерпевших заявили, что преступление не раскрыто, так как его организаторы и заказчики находятся на свободе. Подробности расследования и суда приведены в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова". Также на "Кавказском узле" опубликована биография Бориса Немцова.

Расследование убийства Бориса Немцова не установило истинных виновников преступления, а официальная версия, отраженная в приговоре российского суда, основана на серьезных ошибках расследования и судебного разбирательства, не соответствует имеющимся уликам по важнейшим вопросам, говорится в подготовленной Эмануэлисом Зингерисом резолюции "Проливая свет на убийство Бориса Немцова".

Эмануэлис Зингерис во время своего сегодняшнего выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что ему угрожал один из членов российской делегации. До обсуждения доклада об убийстве Немцова депутат Шамсаил Саралиев, близкий соратник главы Чечни, в ответ на критические высказывания Зингериса о преследованиях представителей ЛГБТ-сообщества в этой республике назвал себя Рамзаном Кадыровым. "Я Рамзан Кадыров! Я приехал сюда, чтобы остановить ваше лицемерие! Никогда вам не будет позволено беспрепятственно лгать, и вам дадут ответ на каждый выпад в сторону России", - процитировало Саралиева Deutsche Welle.

В начале апреля 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых преследованиях геев в Чечне, в том числе со случаями их убийства, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет". О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

Авторы доклада отметили, что российские власти отказались с ними сотрудничать, а сам Зингерис не смог посетить Россию, поскольку объявлен там персоной нон грата. В документе содержится призыв повторно провести следствие по делу об убийстве Немцова, сообщил "Интерфакс".

ПАСЕ 27 июня приняла резолюцию Зингериса. Ее поддержали все 40 делегатов, принимавших участие в голосовании. Всего в ассамблее более 320 делегатов. Российская делегация заявила, что не участвует в голосовании, поскольку дело еще не закрыто, и это является давлением на следствие. 

Заместитель руководителя делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий раскритиковал доклад Зингериса. "Доклад об убийстве Бориса Немцова абсолютно политизирован и ангажирован. Это доклад не о Немцове, а об использовании его имени как инструмента демонизации России на площадке ПАСЕ", - заявил Леонид Слуцкий. По его мнению, докладчик, который не приезжал в Россию лично, пользовался сомнительными источниками. "Все призывы проекта резолюции являются элементами давления на российское руководство и следствие", - процитировало Слуцкого издание.

Россия, которая ранее была лишена права направлять делегации на сессии ПАСЕ, получила такую возможность лишь 25 июня. Одним из условий возвращения полномочий стало сотрудничество с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова, информировало 26 июня РИА "Новости". "Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений", - процитировал 26 июня представителя Нидерландов Тини Кокса ТАСС.

Примечание:

"США ввели санкции против главы отдела полиции в Чечне", "Латвия запретила въезд в страну Кадырову", "Литва ввела санкции против Кадырова".

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