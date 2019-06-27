Участницы голодовки заявили о сорванной встрече с родственниками в СИЗО Дербента

27 июня 2019, 18:59

Обещанное дагестанскими силовиками свидание с задержанными Исламом Барзукаевым и Гасаном Курбановым не состоялось, голодовка будет возобновлена, заявили сегодня родные подозреваемых. Протестующие намерены добиваться осмотра Барзукаева и Курбанова врачами на предмет пыток.

Как сообщал "Кавказский узел", матери задержанных Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова 24 июня объявили у здания полиции в Дербенте голодовку с требованием освободить сыновей. Затем мать Курбанова сменила его тетя Зайнаб Рабаданова. На третий день протестующим пообещали организовать свидание с задержанными, и голодовка была приостановлена.

15 июня родственники трех жителей Дербента - Ислама Барзукаева, Мизарали Мизаралиева и Гасана Курбанова – заявили в полицию об их похищении. Позже оказалось, что все трое задержаны по подозрению в незаконном обороте взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. По мнению родственников, дело сфабриковано. 20 июня они провели одиночные пикеты, потребовав освободить своих близких.

Участница голодовки Елена Барзукаева заявила корреспонденту "Кавказского узла", что родным не удалось встретиться с Исламом Барзукаевым и Гасаном Курбановым ни 26 июня, ни сегодня. "Вчера к СИЗО мы пришли к трем часам. Но там нам сказали, что нет никого из руководства, поэтому предложили прийти на следующий день утром", – сообщила Барзукаева.

По словам другой участницы голодовки, Зайнаб Рабадановой, сегодня утром ее пропустили на проходной в СИЗО, предупредив, что она увидит племянника через стеклянную перегородку. "Мы с Еленой [Барзукаевой] думали пройти вместе, и поэтому я ждала ее внутри. Но ее на проходной вообще не захотели пропускать. Ничего толком не смогли объяснить. А затем и мне сказали, что свидание отменяется, и я была вынуждена покинуть СИЗО", – рассказала Зайнаб Рабаданова корреспонденту "Кавказского узла".

После этого Барзукаева, по ее словам, поехала к отделу полиции и стала стучаться в дверь с требованием разрешить ей увидеться с сыном. Минут 15 никто не открывал, затем вышел заместитель начальника, он согласился вместе посетить СИЗО, рассказала она. "Сотрудники СИЗО объяснили замначальника, что не пропустили нас, потому что якобы у нас уже истек срок. Но у нас в бумагах не было каких-либо чисел или дат. Потом нам стало известно, что это силовики категорически не хотят, чтобы мы виделись с Исламом и Гасаном", – добавила Барзукаева.

Мать задержанного отметила, что она и Рабаданова вечером 26 июня заключили соглашение с иногородними адвокатами, которые после этого уехали из Дербента. Сегодня один из этих адвокатов посоветовал Барзукаевой нанять местного адвоката, чтобы тот составил заявление в полицию. "Мы поехали к одному адвокату. Он сразу отказался от нашего дела, но позвонил нескольким коллегам. Никто из них не захотел нам помочь. Затем мы поехали к другому адвокату, но и он тоже отказался. Сказал, что слишком громкое дело", – рассказала Барзукаева.

Елена Барзукаева и Зайнаб Рабаданова сообщили, что намерены с утра 28 июня возобновить голодовку. "Я загрузила в машину одеяло, сейчас готовим другие необходимые вещи и плакаты. Мы будем требовать, чтобы провели медицинское освидетельствование Ислама и Гасана. Но чтобы это делали не местные врачи, а специалисты из других регионов. Я также требую, чтобы к нам приехал прокурор республики. Члены ОНК зафиксировали у них следы пыток. Я теперь уже не отступлю и намерена идти до конца", – заявила Барзукаева.

Задержанных могли пытать током, предположил член Общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев. "Мы в ИВС посетили всех троих задержанных. Они находились вместе. Никто из них на пытки не жаловался. Мы обязаны провести визуальный осмотр и зафиксировать то, что мы видели. На руках у всех троих задержанных мы увидели точки. Откуда они появились, они не объяснили. Но обычно такие следы остаются после применения электрического тока", – сказал Хадулаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он сообщил, что оригинал акта осмотра задержанных передан их матерям, в ближайшее время с результатами будет ознакомлена и прокуратура. "В этом необходимо разобраться", – добавил Шамиль Хадулаев.

На сайтах дагестанских управлений МВД и ФСИН по состоянию на 18.59 мск 27 июня нет комментариев относительно требований родственников Бархукаева и Курбанова, а также о срыве свидания с ними.