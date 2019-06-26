26 июня 2019, 21:55

Ростовский облсуд подтвердил приговор полицейским по делу об избиении задержанного

Оставлен в силе приговор двоим силовикам, осужденным на три года за избиение задержанного в отделении полиции Морозовска Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 декабря 2018 года суд в Морозовске Ростовской области назначил по три года колонии двум бывшим полицейским, признав их виновными в избиении задержанного.

По данным следствия, двое сотрудников полиции в Морозовске 14 марта 2018 года в здании отдела полиции избили 25-летнего мужчину, в результате чего он получил перелом ноги и частично потерял слух. Правоохранители стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК России) и были уволены из органов внутренних дел. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, предполагает лишение свободы от трех до 10 лет.

Морозовский районный суд Ростовской области установил, что "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МО МВД России "Морозовский" Анатолий Кинжибаев и инспектор дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД Роман Ищенко "избили мужчину, задержанного по подозрению в совершении преступления".

"Приговор по данному делу оставлен без изменения", - сообщил сегодня "Кавказскому узлу" представитель пресс-службы Ростовского областного суда.

По его данным, апелляционную жалобу на приговор подал только Анатолий Кинжибаев.

Комментариями от осужденных, потерпевшего или их представителей относительно решения суда "Кавказский узел" не располагает.

Напомним, в конце мая Ростовский областной суд подтвердил приговор двум участковым по делу о пытках, примененных к жителю хутора Богуны Чертковского района. 

Примечание:

"Глава Минстроя Крыма обвинил ростовских силовиков в избиении", "Сотрудники колонии в Ростовской области пострадали при нападении заключенных", "Подозреваемый в избиении полицейского в Азове взят под стражу". 

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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