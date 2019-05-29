29 мая 2019, 18:24

Ростовский облсуд подтвердил полицейским приговор по делу о пытках

Оставлен в силе приговор двум участковым, осужденным на три года за выбивание признательных показаний у жителя Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", дело о применении насилия к жителю хутора Богуны Чертковского района Ростовской области было возбуждено в сентябре 2016 года. В июле 2018 года бывшие участковые из соседней Воронежской области Дмитрий Ещенко и Александр Алехин были приговорены к трем годам колонии. Суд решил, что участковые, приехавшие в хутор Богуны для расследования кражи в своем регионе, избили местного жителя и применили к нему электрошокер, выбивая признательные показания.

Полицейские подали апелляцию, и 10 октября 2018 года Ростовский облсуд отменил приговор. Дело было возвращено в суд первой инстанции, бывших полицейских отпустили на свободу, говорится в апелляционном решении, опубликованном на сайте Ростовского облсуда.

Второй раз дело в отношении Алехина и Ещенко поступило в Чертковский районный суд Ростовской области 26 октября 2018 года, следует из карточки на сайте суда. 27 февраля суд вынес обвинительный приговор, повторяющий предыдущий. Однако полицейские снова обжаловали вердикт суда. "Приговор суда первой инстанции по делу в отношении Алехина и Ещенко оставлен без изменения", - сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Ростовского облсуда.

Комментариями Александра Алехина и Дмитрия Ещенко, а также их адвокатов и потерпевшего относительно решения суда "Кавказский узел" не располагает. На сайте Управления МВД по Воронежской области по состоянию на 18:24 мск 29 мая также нет комментариев относительно приговора.

Примечание:

"Оперативник ингушского центра "Э" открестился от участия в задержании Альберта Хамхоева", "Свидетели подтвердили версию Альберта Хамхоева о подброшенном ему оружии", "День поддержки жертв пыток напомнил о резонансных делах на Северном Кавказе".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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