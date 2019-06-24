ФСИН переложила ответственность за загрязнение реки в Кабардино-Балкарии на жителей села

24 июня 2019, 23:40

Канализационная система исправительной колонии №3 в селении Каменка работает без нарушений и не угрожает окружающей среде. Приток реки Шалушка загрязняют сточные воды жилых домов, сообщило управление ФСИН по Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня пользователь Instagram Хасан Элекуев опубликовал видео, на котором видно, как сточные воды вытекают из канализационного люка. По его словам, нечистоты текут из исправительной колонии №3 и попадают в реку между селами Каменка и Яникой. Пользователи соцсети заявили, что данная проблема существует давно и раскритиковали бездействие местных властей.

17 июня Следком Кабардино-Балкарии проинформировал, что после сообщений о загрязнении реки канализационными стоками исправительной колонии, расположенной в селе Каменка Чегемского района, начата доследственная проверка. По состоянию на 20.40 мск 17 июня на сайте УФСИН по Кабардино-Балкарии не было комментариев относительно загрязнении реки канализационными стоками.

Для проверки информации о возможном попадании сточных вод ИК №3 в реку была создана рабочая группа, сообщила сегодня "Кавказскому узлу" пресс-служба Управления ФСИН по Кабардино-Балкарии.

"Установлено, что канализационная система ФКУ ИК-3 УФСИН России по КБР находится в исправном состоянии и входит в центральный канализационный коллектор", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в ходе проверки было обнаружено засорение канализационного коллектора двухэтажных жилых домов, расположенных по ул. Революционная в селении Каменка, "вследствие чего нечистоты выливаются на прилегающую территорию".

По состоянию на 23.35 мск на сайтах и страницах в Instagram администрации Чегемского района, Следкома и Минприроды Кабардино-Балкарии нет информации о загрязнении реки в селении Каменка.

Напомним, в начале апреля власти заявили, что источником загрязнения реки Баксан является канал очистных сооружений, который находится на балансе городского округа. Объяснение районных чиновников было дано после публикации в соцсетях очередного видео речного потока фиолетового цвета.