Беженцы в Нагорном Карабахе рассказали о проблеме с жильем

22 июня 2019, 05:28

Для многих семей вынужденных переселенцев из Азербайджана в Нагорном Карабахе актуальна проблема улучшения жилищных условий. Вместо бесплатного предоставления жилья властями должны быть предложены льготы при его покупке и созданы условия для получения беженцами стабильного дохода, заявили участники круглого стола в Степанакерте.

По случаю Всемирного дня беженцев 20 июня в Степанакерте более 40 человек собрались на круглый стол на тему «Беженцы в Нагорном Карабахе: ситуация и основные проблемы», организованный общественной организацией «Союз армянских беженцев из Азербайджана» в Нагорном Карабахе. Помимо беженцев из столицы и районов Нагорного Карабаха в форуме участвовали представители правительства, Национального собрания, офиса омбудсмена, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавшая на мероприятии.

«Подвергшись погромам и депортации, оставив в Азербайджане все нажитое не одним поколением имущество, мы по-прежнему остаемся вне поля зрения международных инстанций. Ссылка на непризнанность Республики Арцах [Нагорный Карабах] вызывает недоумение не только у самих беженцев, но и всей здравомыслящей общественности», - говорится в принятом по итогам круглого стола документе.

В феврале 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) приняла обращение о выходе из состава Азербайджана и присоединении к Армении. Этот шаг привел к массовым межэтническим столкновениям, завершившимся изгнанием армян из большинства городов и районов Азербайджана. К началу 1989 года Армению были вынуждены покинуть почти все азербайджанцы; в свою очередь почти все армяне покинули сельские районы Азербайджана (кроме территории НКАО). Армянское население Азербайджанской ССР сконцентрировалось в НКАО, Шаумяновском районе, четырёх сёлах Ханларского района (Чайкенд, Мартунашен, Азад и Камо) и в Баку (где оно в течение года сократилось более чем в четыре раза, до 50 тысяч человек).

Это обращение, прежде всего, адресовано Верховному комиссариату ООН по вопросам беженцев, а также всем международным организациям по правам человека, пояснил "Кавказскому узлу" председатель «Союз армянских беженцев из Азербайджана» Нагорного Карабаха, беженец из Баку Саро Сарьян. "На сегодня проблема беженцев, проживающих в Арцахе больше политическая, чем социальная", - полагает он.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян подчеркнул важность надлежащего внимания со стороны международного сообщества к проблемам беженцев из Азербайджана в Нагорном Карабахе. По его словам, со стороны международных структур ущемлены права не только беженцев, проживающих в Нагорном Карабахе, но и всех армян, депортированных из Азербайджана.

Он заявил "Кавказскому узлу", что правительство Нагорного Карабаха по мере сил решает социально-экономические проблемы беженцев, «поскольку международные структуры не оказывали и не оказывают никакой помощи».

«Голос и мнение беженцев из Азербайджана, ныне проживающие в Арцахе, должны быть услышаны на разных международных платформах, потому что это люди, которые напрямую стали жертвами конфликта. Офис омбудсмена будет продолжать обращаться в международные инстанции, чтоб их права были учтены», - сказал Бегларян.

Жилищный вопрос для многих беженцев остается нерешенным

В ходе круглого стола обсуждалась социальная проблема беженцев, в частности, жилищный вопрос. В своем выступлении Саро Сарьян отметил, что с 1988 года, когда начались притеснения армянского населения в Азербайджане, в Нагорный Карабах приехало 120 тысяч беженцев.

«Нас здесь встретили хорошо, предоставили временные места для проживания. Но началась война, многие беженцы решили уехать в Армению, Россию и в другие страны. На сегодня в Арцахе проживают почти 30 тысяч беженцев. Некоторым семьям в 1988 году были предоставлены дома и земельные участки. После карабахской войны семьи беженцев, входящие в категории многодетных, инвалидов или семей погибших также были обеспечены жильем. Однако до сих пор много семей беженцев проживают в общежитиях, подвалах, конторах и на съемных квартирах, и есть необходимость улучшения их жилищных условий - это ремонт и предоставление жилья. Особенно необходимо уделять внимание семьям беженцев, проживающих в районах», - сказал председатель «Союз армянских беженцев из Азербайджана» Нагорного Карабаха.

Кроме государства, решением социальных проблем беженцев, никто не занимается, отметил Сарьян.

Ранее Сарьян заявлял "Кавказскому узлу", что в Нагорном Карабахе для более чем 40% беженцев жилищная проблема остается нерешенной – у многих нет жилья, либо оно ветхое или нуждается в ремонте.



В Нагорном Карабахе реализуется две программы для беженцев для улучшения жилищных условий – это беспроцентная ипотека для покупки или ремонта жилья и предоставление строительных материалов, рассказал на круглом столе министр соцобеспечения Нагорного Карабаха Самвел Аванесян.

По его словам, министерство провело неофициальное исследование и выяснило, что 90% беженцев решили свои социальные проблемы своими силами или при поддержке государства.

Депутат Национального Собрания Нагорного Карабаха Рамела Дадаян в ходе круглого стола отметила, что власти делают все возможное для улучшения социальных проблем беженцев, предоставляя льготы при покупке жилья. "Однако о программе предоставления бесплатного жилья беженцам речи уже идти не может, об этом надо забыть", - считает парламентарий.

Она призвала министерство социального обеспечения поддержать предложения законодательных органов о предоставлении беженцам других льготных условий для улучшения жилищных условий.

Беженка из Баку, ныне проживающая в Степанакерте, Сусанна Гаспарян считает, что вопрос инвестиций в решение жилищных проблем семей беженцев является важным, и в этом направлении необходима поддержка властей в больших размерах. «Круглый стол по проблемам беженцев проводится впервые в Арцахе, это уже хорошо. С другой стороны, я не услышала реальных ответов от ответственных лиц на поставленные вопросы», - сказала она "Кавказскому узлу".

Необходим переход от благотворительности к социальному предпринимательству

Беженцам и другим социальным категориям граждан «нужно прекратить смотреть на государство, как на «дойную корову», и постоянно требовать», а власти «должны изменить стратегию в решении проблем», считает директор «Образовательного Фонда» в Нагорном Карабахе, уроженец Баку Владимир Григорян.

«Во-первых, начнем с того, что беженцам нужна социальная и психологическая реабилитация. Во-вторых, от благотворительности нужно переходить к более стратегическим проектам и программам. То есть строительством, ремонтом или предоставлением домов проблема беженцев никогда не решится. Такая поддержка психологически портит людей. Необходимо разработать пакет программ, которые интегрировали бы беженцев полностью в общество, поставили бы на ноги и дали бы стабильный источник дохода», - полагает он.

По его словам, на протяжении 30 лет основными требованиями беженцев остается требование о предоставлении жилья и его ремонте. "Никто... не ставил перед правительством требование: «Создайте для нас условия для созидания, для того чтобы мы могли заработать». До сих пор я такого ни от кого не слышал. Государство или какие-то структуры должны понять, что время благотворительности закончилось, необходимо переходить к социальному предпринимательству», - заявил Григорян "Кавказскому узлу".

За счет благотворительности не решить вопросы бедности, жилья и другие социальные проблемы, считает он. «Государство должно изменить стратегию в решении проблем беженцев и других социальных категорий, должно направить русло поддержки и помощи в другом направлении. Необходимо создавать людям условия, чтоб они сами могли заработать деньги. Политика благотворительности ведет в никуда. Это не понимают ни госструктуры, ни сами беженцы. Вот женщина требует, чтоб ей отремонтировали квартиру. Ну, отремонтируют, и что? Она не понимает, что ее семье нужен стабильный источник дохода, чтоб ее дети могли зарабатывать и достойно жить. Только это может быть основой достойного существования и будущего», - пояснил Григорян.

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