20 июня 2019, 18:56

Арестовано имущество бывшего врио мэра Махачкалы Гасанова

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по делу о превышении должностных полномочий в отношении бывшего врио мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова. Имущество Гасанова на 16,3 млн рублей арестовано, сообщило сегодня республиканское надзорное ведомство.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 ноября 2018 года врио главы Махачкалы Абусупьян Гасанов был задержан по подозрению в совершении незаконных действий при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ. Врио руководителя Махачкалы сегодня был назначен заместитель Гасанова Мурад Алиев.

Абусупьян Гасанов работал исполняющим обязанности главы Махачкалы с января 2018 года. Его предшественник мэр Муса Мусаев был признан виновным в превышении должностных полномочий и 15 октября осужден на четыре года колонии общего режима. Согласно обвинительному заключению, Мусаев, выделив пять участков земли, причинил бюджету ущерб на более чем 48 миллионов рублей.

Материалы дела в отношении Гасанова направлены для рассмотрения в Советский районный суд Махачкалы.

Согласно версии правоохранителей, в марте прошлого года Гасанов дал незаконное указание начальнику городского управления ЖКХ обеспечить победу научно-производственного объединения "Дормост" в электронном аукционе и заключить с ним контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и улиц города. Следствие уверено, что чиновник действовал в интересах компании.

В результате контракт с "Дормостом" был заключен, несмотря на то что предложение другого участника аукциона было ниже более чем на 34 млн рублей. В эту сумму следствие оценило ущерб, нанесенный муниципальному образованию, сообщила прокуратура.

"В рамках расследования уголовного дела правоохранительными органами обеспечено полное возмещение ущерба, причиненного преступлением. Арестовано имущество Гасанова на 16,3 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте республиканской прокуратуры. 

Ранее сообщалось, что Абусупьян Гасанов после задержания стал сотрудничать со следствием и заявил о готовности компенсировать ущерб, нанесенный бюджету города. Поэтому на избрании меры пресечения следствие ходатайствовало о домашнем аресте для подозреваемого, напоминает издание "Молодежка".

Новости об арестах чиновников, обысках и кадровых перестановках в органах власти Дагестана "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане". 

Примечание:

"Замглавы Минтранса Дагестана арестован после увольнения", "Магомед Сулейманов уволен из дагестанского ФОМС", "Суд отказался освободить Гамидова и трех его подчиненных".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

20 июня 2019, 20:29

20 июня 2019, 19:54

20 июня 2019, 19:20

  • 1 Около 200 сторонников Кочесоко пришли к суду в Нальчике

    Верховный суд Кабардино-Балкарии отложил рассмотрение жалобы на арест руководителя черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко. У здания суда собрались около 200 сторонников активиста, которые требуют его освобождения.

20 июня 2019, 17:58

  • Путин пообещал дагестанским ополченцам статус ветеранов

    Жители селения Ботлих, противостоявшие вторжению чеченских боевиков в Дагестан в 1999 году, попросили на "Прямой линии" Владимира Путина приравнять ополченцев к ветеранам боевых действий. Путин во второй раз за 12 лет пообещал решить этот вопрос.

20 июня 2019, 17:48

  • Оппозиция заверила в выздоровлении Бжании к выборам

    Врачи лидера объединенной абхазской оппозиции Аслана Бжании уверены в его полном выздоровлении, заявили в штабе оппозиции. При аутоиммунном заболевании возможен рецидив, пояснил практикующий медспециалист. Родственники Бжании настаивают на его отравлении.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Справочник

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Новости

Все новости

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи