Арестовано имущество бывшего врио мэра Махачкалы Гасанова

20 июня 2019, 18:56

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по делу о превышении должностных полномочий в отношении бывшего врио мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова. Имущество Гасанова на 16,3 млн рублей арестовано, сообщило сегодня республиканское надзорное ведомство.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 ноября 2018 года врио главы Махачкалы Абусупьян Гасанов был задержан по подозрению в совершении незаконных действий при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ. Врио руководителя Махачкалы сегодня был назначен заместитель Гасанова Мурад Алиев.

Абусупьян Гасанов работал исполняющим обязанности главы Махачкалы с января 2018 года. Его предшественник мэр Муса Мусаев был признан виновным в превышении должностных полномочий и 15 октября осужден на четыре года колонии общего режима. Согласно обвинительному заключению, Мусаев, выделив пять участков земли, причинил бюджету ущерб на более чем 48 миллионов рублей.

Материалы дела в отношении Гасанова направлены для рассмотрения в Советский районный суд Махачкалы.

Согласно версии правоохранителей, в марте прошлого года Гасанов дал незаконное указание начальнику городского управления ЖКХ обеспечить победу научно-производственного объединения "Дормост" в электронном аукционе и заключить с ним контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и улиц города. Следствие уверено, что чиновник действовал в интересах компании.

В результате контракт с "Дормостом" был заключен, несмотря на то что предложение другого участника аукциона было ниже более чем на 34 млн рублей. В эту сумму следствие оценило ущерб, нанесенный муниципальному образованию, сообщила прокуратура.

"В рамках расследования уголовного дела правоохранительными органами обеспечено полное возмещение ущерба, причиненного преступлением. Арестовано имущество Гасанова на 16,3 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте республиканской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Абусупьян Гасанов после задержания стал сотрудничать со следствием и заявил о готовности компенсировать ущерб, нанесенный бюджету города. Поэтому на избрании меры пресечения следствие ходатайствовало о домашнем аресте для подозреваемого, напоминает издание "Молодежка".

Новости об арестах чиновников, обысках и кадровых перестановках в органах власти Дагестана "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".