Более 40 человек потребовали отставки главы Волгоградского отделения КПРФ

20 июня 2019, 02:05

44 волгоградца подписались под петицией с требованием отправить в отставку главу Сталинградского обкома КПРФ Тамару Головачеву. Ей поставили в вину то, что не все желающие члены партии смогли принять участие во внеочередной областной конференции, а на выборы губернатора были выдвинуты заведомо слабые кандидатуры.

Петиция под названием "Немедленно отправить в отставку Головачеву Тамару Петровну!" была опубликована на онлайн-платформе change.org 18 июня. В ней говорится, что 53-я Внеочередная областная конференция «прошла с грубыми нарушениями».

Тамара Головачева была избрана первым секретарем Сталинградского областного комитета КПРФ 17 ноября 2018 года, следует из справки на сайте Волгоградского отделения партии.

"На конференцию не пустили многих членов партии [...]. На делегатов конференции оказывали давление путем подкупа и угроз", - написал в петиции Павел Соколов.

"В результате были выдвинуты заведомо непроходные кандидаты на (пост) губернатора и в областную думу. Реальных кандидатов же не допустили до выборов", - отмечает он.

Автор петиции считает, что на выборы следовало бы выдвинуть "Кудрявцева, первого секретаря Волжского Горкома... Таранцов (действующий депутат облдумы, - прим. "Кавказского узла") имеет все шансы победить на губернаторских выборах".

Выборы губернатора Волгоградской области пройдут в единый день голосования 8 сентября. Для участия в выборах от "Единой России" документы в избирком подал действующий глава региона Андрей Бочаров. Также определен кандидат от местного отделения ЛДПР, им стал депутат гордумы Волгограда Виталий Кривошеев. Кандидатом в губернаторы от КПРФ выдвинут депутат волгоградской областной думы Алексей Буров.

"Обком КПРФ и Головачева Тамара Петровна [...] уничтожают нашу коммунистическую партию в регионе", - считает Соколов.

Петицию с подписями планируется направить председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, отмечает автор инициативы.

По данным на 00.10 мск 20 июня петицию подписал 44 человека.

"Таранцова обком КПРФ даже не внёс в список возможных претендентов в кандидаты на пост губернатора на региональной конференции коммунистов", - отметил 19 июня в своем Telegram-канале координатор волгоградского клуба экспертов "Нижнее Поволжье" Андрей Серенко. Он считает, что Таранцову пора "менять "лошадь" для политических скачек, потому, что дальше будет лишь хуже и труднее".

Таранцова игнорируют намеренно, считает представитель штаба Навального в Волгограде Евгений Кочегин. При этом он полагает, что Таранцов «будет выдвинут в своём округе по Краснооктябрьскому (району), то есть будет бороться за сохранение своего места в областной думе". "Думаю, что Таранцову нужно начинать создавать себе индивидуальный политический имидж", - отметил Кочегин в своем Telegram-канале .

Первый секретарь волжского горкома КПРФ Александр Кудрявцев сказал корреспонденту «Кавказского узла», что «в партии внутрипартийные разногласия не выносятся в прессу».

«Если и были какие –то нарушения, ЦК будет в этом разбираться. Оценивать ни петицию, ни заявление обкома я из этических партийных соображений не имею права», - отметил он.

Волгоградское областное отделение КПРФ отвергло заявленные автором петиции претензии, опубликовав 19 июня на своем сайте сообщение о том, что возмущено "публикациями... об итогах проведения 53-й внеочередной областной конференции по выдвижению кандидатов на выборы в Волгоградскую областную Думу и губернатора Волгоградской области, которая состоялась 15 июня 2019 года".

"Конференция прошла без нарушений [...] Согласно выборному законодательству, уставу КПРФ, голосование по выдвижению кандидатов прошло демократично, открыто и в конкретной, деловой атмосфере", - утверждается в сообщении. В региональном отделении партии считают, что "имеют место скоординированные действия с целью скомпрометировать руководство Сталинградского областного комитета КПРФ".

"На мероприятии присутствовали представители Облизбиркома и министерства юстиции. Они не увидели нарушений. Также в конференции принял участие депутат Госдумы Николай Арефьев, который отметил, что она прошла на высоком уровне", - цитирует секретаря Волгоградского обкома КПРФ Олега Дмитриева "Волга-Каспий".

Он рассказал, что видел, как на конференцию не пустили только одного человека, который не значился в списке делегатов.

"Считаю, что данную петицию могли написать только люди, чем-то обиженные на партию", - сказал он.