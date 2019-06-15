15 июня 2019, 21:20

КПРФ назвала своего кандидата на пост губернатора Волгоградской области

Депутат волгоградской областной думы Алексей Буров выдвинут кандидатом в губернаторы Волгоградской области от КПРФ.

Как писал "Кавказский узел", выборы губернатора Волгоградской области пройдут в единый день голосования 8 сентября. Действующий глава региона Андрей Бочаров уже подал в избирком документы для участия в выборах от "Единой России". Также определен кандидат от местного отделения ЛДПР, им стал депутат гордумы Волгограда Виталий Кривошеев.

Большинство делегатов прошедшей сегодня в Волгограде конференции коммунистов проголосовали за выдвижение в губернаторы кандидатуры лидера фракции КПРФ в облдуме Алексея Бурова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» секретарь Сталинградского обкома КПРФ Олег Дмитриев. По словам Дмитриева, всего обсуждалось пять кандидатур в губернаторы. Кроме Бурова были предложены кандидатуры действующего депутата облдумы Михаила Таранцова, члена ЦК КПРФ Дениса Ускова, секретаря обкома Андрея Шевченко и самого Олега Дмитриева.

«По рекомендации кадровой комиссии бюро областного комитета была предложена одна кандидатура – Бурова Алексея Никитовича, большинством голосов она была поддержана. Присутствовало 80 делегатов, примерно 69-70 проголосовали за Бурова. Алексей Никитович выступил с речью, что готов идти на выборы и работать. Также он озвучил нашу избирательную программу на выборах», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Олег Дмитриев.

Он сообщил, что Усков, Шевченко и он сам взяли самоотвод. Михаил Таранцов просил рассмотреть его кандидатуру, предлагал внести ее в бюллетень для тайного голосования, но конференция приняла решение только по одной кандидатуре, отметил Олег Дмитриев.

Он также рассказал, что список партии на выборах в волгоградскую областную думу, голосование по которым также намечено на 8 сентября, возглавит первый секретарь Сталинградского обкома Тамара Головачева. «В 19 территориальных группах везде выставлены наши кандидаты», - отметил Олег Дмитриев.

На прошлых выборах главы региона в сентябре 2014 года Андрей Бочаров победил с результатом около 90% голосов. За Олега Михеева ("Справедливая Россия") проголосовало - 4,27% избирателей, Дмитрий Литвинцев (ЛДПР) набрал 2,43% голосов, а Олег Булаев ("Коммунистическая партия социальной справедливости") - 2,21%.

Отметим, что на выборах губернатора в 2014 году в бюллетенях не было кандидата от КПРФ. Коммунисты выдвинули на пост главы региона депутата Госдумы от КПРФ Николая Паршина, который отказался от участия в выборах после того, как прокуратура потребовала лишить его депутатской неприкосновенности в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом о мошенничестве. Сам Паршин свою вину не признавал.

Примечание:

"Бочаров и Кривошеев стали кандидатами в губернаторы Волгоградской области", "Идея "Парнаса" о референдуме вызвала скепсис у волгоградских политологов", "Пользователи соцсетей связали задержание подозреваемого в покушении на Бочарова с выборами".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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