Депутаты в Армении поспорили о связях власти и судьи Григоряна

19 июня 2019, 13:42

Большинство депутатов Армении 18 июня проголосовало за назначение Ваге Григоряна на должность судьи Конституционного суда. Голосование проходило на фоне акции и протеста и заявлений оппозиции о политической предвзятости Григоряна.

Как писал "Кавказский узел", депутаты Национального собрания Армении 29 мая проголосовали против избрания судьей Конституционного суда сотрудника Ереванского госуниверситета Артура Вагаршяна, выдвинутого президентом Арменом Саркисяном. Ранее парламент отклонил предложенную Саркисяном кандидатуру Гора Ованнисяна. Эксперты отметили, что правящая партия страны хочет видеть на должности судьи адвоката потерпевших по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года Ваге Григоряна.

1-2 марта 2008 года в Ереване произошли столкновения между правоохранительными органами и оппозицией после того, как на площади у Оперного театра был разогнан митинг оппозиции, который возглавлял бывший президент Армении Левон Тер Петросян. В столкновениях в течение двух дней погибли 10 человек и более 250 получили ранения, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Бунт в Армении".

На парламентском заседании 18 июня кандидатура Ваге Григоряна была одобрена большинством депутатов на должность судьи Конституционного суда Армении. В голосовании участвовало 122 депутата из 132. За избрание Григоряна проголосовало 99 депутатов, против - 22, один бюллетень был признан недействительным, сообщили 18 июня «Новости-Армения».

Избрание судьи проходило тайным голосованием, сообщил корреспондент «Кавказского узла», смотревший прямую трансляцию заседания на YouTube-канале Национального Собрания Армении. На заседании Ваге Григорян заявил депутатам, что «действительно, имеет дружеские отношения со многими представителями правящей партии «Мой шаг», с которыми подружился в тюрьмах». «С момента клятвы все изменится. Судьи не имеют друзей», - заявил Григорян.

Избрание Ваге Григоряна - политическое решение, а не партийное, поскольку члена Конституционного суда избирает политический орган, заявила руководитель фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.

Избрание Григоряна «по политическим принципам» не сможет сделать суды Армении независимыми, ответил член парламентской фракции «Процветающая Армения» Геворг Петросян. «Если член суда избирается по политическим мотивам, то он не может не служить данной политической силе. Если поддержавший вас в тюрьме человек после вашего избрания судьей обратится к вам за помощью, разве вы сможете забыть его поддержку и быть объективным?», - обратился Петросян к Ваге Григоряну в ответ на его заявление о «дружеских отношениях с представителями партии «Мой шаг». По словам Петросяна, две предыдущие кандидатуры в судьи Конституционного суда Армении были отвергнуты правящей партией, только потому что «не завели дружбу с представителями власти в тюрьмах». При этом депутат отметил, что его фракция будет голосовать свободно, перевел слова Петросяна корреспондент «Кавказского узла».

Отклоненные до этого партией «Мой шаг» кандидатуры от президента были политически нейтральными, в свою очередь, Григорян имеет политическую предвзятость, считает член парламентской фракции «Просвещенная Армения» Геворг Горгисян. По его словам, избрание Ваге Григоряна прошло с нарушениями закона, потому что президент по закону должен был представить новую кандидатуру, а Григорян ранее был представлен на избрание в члены суда, и парламент его отверг.

Кандидатура Ваге Григоряна впервые выдвигалась на пост судьи Конституционного суда в октябре 2018 года, но Национальное собрание Армении отклонило его кандидатуру, сообщил 18 июня "Спутник-Армения".

«Когда невластные силы критикуют кандидатуру Ваге Григоряна за то, что он является «человеком власти», у меня возникает вопрос, а чей он должен быть человек? Конечно, власти, которая имеет вотум доверия», - ответил на претензии оппозиции вице-спикер Национального собрания Армении Ален Симонян. По его словам, члена Конституционного суда избирают депутаты, и парламентское большинство получило мандат на принятие подобных решений и взяло на себя ответственность, перевел слова Симоняна корреспондент «Кавказского узла».

Участники акции протеста потребовали бойкотировать выборы судьи

Избрание нового члена Конституционного суда в парламенте проходило на фоне протестной акции, участники которой требовали от депутатов бойкотировать голосование по кандидатуре Ваге Григоряна. Активисты обвиняли Ваге Григоряна в том, что он является «кадром первого президента Армении Левона Тер-Петросяна и руководствуется его лозунгом: «исполнительная власть всегда права». Участники протеста держали в руках плакаты с надписями: «Просвещенная Армения», не играй в игры Левона», «Нет Левону!», а также фотографии первого президента Армении Левона Тер-Петросяна и Ваге Григоряна, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Выдвижение и голосование по кандидатуре Ваге Григоряна нелегитимно, поэтому депутаты не должны «вступать в нелегитимную политическую сделку», заявили участники акции. «Те депутаты, которые проголосуют за кандидатуру Ваге Григоряна, тем самым, проголосуют за формирование карманного правосудия», - заявил один из участников акции в прямом эфире YerevanToday.

Членов Конституционного суда избирает парламент как минимум 3/5 голосов сроком на 12 лет. Согласно закону, Конституционный суд состоит из 9 судей, трое из которых избираются по предложению президента, трое – по предложению правительства, еще трое – по предложению Общего собрания судей.

Ваге Григорян показал, что «становится членом Конституционного суда, перешагнув через провозглашенные самим собой этические нормы», написала на своей странице в Facebook бывший вице-спикер Национального собрания, бывший министр юстиции Армении Арпине Ованнисян. По ее словам, раньше она думала, что Ваге Григорян руководствуется «теми ценностями, о которых заявлял он сам: превосходство закона, демократия, разделение власти, высокие моральные и этические ценности». «Григорян не уважает (президента Армении), который его же выдвинул, назвав его нелегитимным», - заявила Арпине, слова которой перевел корреспондент «Кавказского узла».