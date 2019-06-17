Волгоградцы раскритиковали версию властей о причинах очередного размыва возле "Волгоград Арены"

17 июня 2019, 00:29

Размыв склона у стадиона "Волгоград Арена" произошел из-за того, что ливневая канализация не справилась с недельной нормой осадков, выпавшей в областном центре в течение нескольких часов, сообщила мэрия Волгограда. Смыв грунта и щебня у стадиона происходит после каждого сильного дождя, а возмещать ущерб приходится за счет городского бюджета, заявили местные жители в Facebook.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля 2018 года в Волгограде выпала двухмесячная норма осадков. Ливневая канализация частично отвела воду, однако мощные потоки смыли грунт с откосов и склонов, из-за чего на дорогах образовались наносы, в том числе рядом со стадионом "Волгоград Арена".

Размыв откоса у стадиона "Волгоград Арена" произошел из-за недостатков ливневой канализации, которые должны были устранить проектировщики, отметили эксперты. Режим ЧС, который объявили спасатели, на руку подрядчикам, так как позволяет им избежать штрафных санкций, говорится в материале "Кавказского узла" "Специалисты рассказали об ошибках при проектировании "Волгоград Арены".

Во время и после дождя 16 июня автотранспорт с трудом проезжал мимо стадиона "Волгоград Арена" из-за сильных потоков воды и смыва щебня на Нулевую продольную магистраль.

"Днем ехал мимо стадиона, на дорогу со склона несся сильный поток воды. Такая ситуация повторяется у нас после каждого сильного дождя. Власти объясняют ЧП аномальными погодными явлениями, но ведь кто-то получил уже деньги за такую халатную работу", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" автомобилист Виктор Мещеряков.

Ливневая канализация не справилась с большим количеством выпавших осадков, пояснили в мэрии Волгограда.

"В результате ливня потоки воды с парковочной площадки возле проезжей части на улице Крылова, не ушедшие в ливневую канализацию, направились через бордюр и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали", - сообщил 16 июня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы мэрии.

Он отметил, что "за несколько часов в Волгограде выпало порядка 11 миллиметров осадков, что соответствует недельной норме".

"Движение автотранспорта по Нулевой продольной магистрали не прерывалось. Полностью выполнить все работы по расчистке автодороги от песчаных наносов планируется к утру (17 июня. - Прим. "Кавказского узла"). Угрозы нарушения целостности склона нет. По предварительным данным, одна из подводящих ливневых канализаций не справилась с резким увеличением объема ливневых потоков", - добавил чиновник.

Стадион "Волгоград Арена" был построен специально к чемпионату мира по футболу, который завершился 15 июля 2018 года. Жители Волгограда высказали опасения, что дополнительные траты на подготовку к ЧМ могут повлечь сокращение социальных статей расходов, а содержание спортивных объектов ляжет непосильным бременем на городской бюджет, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Волгоград: цена мундиаля".

Последствия непогоды прокомментировал бывший вице-мэр Волгограда Дмитрий Любитенко. "Дождь в Волгограде снова размыл благоустройство из щебня", - написал он на своей странице в Facebook 16 июня.

Любитенко также опубликовал несколько фотографий, сделанных у стадиона после дождя. На них видно, что смытый щебень перекрыл правую полосу движения на автодороге.

"Есть такая летняя забава в Волгограде - собирать этот щебень и укладывать. Раз за разом [...] Не понимаю, как можно будет снова за средства бюджета все это приводить в порядок. В очередной раз", - прокомментировал он.

Пост бывшего чиновника вызвал бурное обсуждение пользователей соцсети. В течение восьми часов он собрал почти 70 "лайков" и 48 комментариев.

"Ну теперь закроют, наконец, кого-нибудь в камеры? Это халатность как минимум... а то и злоупотребления и откаты", - высказался пользователь под ником Avim Pro.

"Щебёнка лёгкая, постоянно уплывает", - иронично отметил Igor Sadovnikoff.

"Предлагаю экологическую акцию по высадке "пырея ползучего" или подобных быстрорастущих растений. Иначе стадион так "плавать" будет каждый дождь", - предложил Ярослав Князев.

"Интересно, а подрядчики деньги за выполненные работы по госконтрактам получили?" - поинтересовался Глеб Лукьянов.

Напомним, в начале февраля строители "Волгоград Арены" заявили, что "суды с подрядчиком выиграны, но долги по зарплате до сих пор не выплачены". Они также пожаловались на бездействие правоохранителей и финансовые трудности.