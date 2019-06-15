Следком начал проверку причин жесткой посадки самолета в Краснодаре

15 июня 2019, 13:10

Пассажиры и экипаж самолета, задевшего при посадке взлетно-посадочную полосу в аэропорту Краснодара, не пострадали, сообщил сегодня Следком. После инцидента задержан один рейс на Москву, пассажиры которого отправлены другими самолетами, заявили в пресс-службе аэропорта.

По версии следствия, сегодня около 02.00 мск пассажирский авиалайнер Boeing-737, выполнявший рейс Москва — Краснодар, не смог приземлиться с первой попытки в краснодарском аэропорту. При посадке самолет задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу.

На борту воздушного судна находилось 175 человек, никто из них не пострадал, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Южного следственного управления на транспорте СКР. Ведомство устанавливает сумму причинённого ущерба.

На видео, выложенном сегодня пресс-службой на сайте ведомства, видно, что после инцидента на хвостовой части самолета была счесана краска и образовались вмятины.

Посадка самолета в Краснодаре прошла в штатном режиме. Причиной захода авиалайнера на второй круг стала непосадочная конфигурация, со ссылкой на пресс-службу аэропорта города сообщает сегодня РБК. Самолет принадлежит авиакомпании S7 Airlines («Авиакомпания „Сибирь“»), уточняет ТАСС.

По данный онлайн табло на 13.00 мск сегодня в краснодарском аэропорту задержан только один рейс на Москву (аэропорт «Домодедово») авиакомпании "Сибирь". Запланированное время вылета – сегодня в 05.15 мск – перенесено на 23.00 мск. Пассажиров направили другими рейсами, отмечает сегодня «Комсомольская правда», ссылаясь на пресс-службу аэропорта.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что авиалайнер SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" сообщением Москва - Мурманск вечером 5 мая аварийно приземлился и загорелся в аэропорту Шереметьево вскоре после вылета. На борту самолета находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из них 41 человек погиб. В числе пострадавших оказались жители Дагестана, Краснодарского края и Волгоградской области.