Аслану Гагиеву продлен срок ареста

13 июня 2019, 18:12

Срок ареста уроженца Северной Осетии Аслана Гагиева, обвиняемого в создании банд и организации убийств, продлен до 13 сентября, сообщили сегодня в пресс-службе Мосгорсуда.

Как писал "Кавказский узел", Аслан Гагиев 20 июня 2018 года был экстрадирован в Россию из Австрии. Ему вменяется организация преступного сообщества, трех банд, шести убийств и незаконный оборот оружия. В марте Мосгорсуд до 13 июня продлил срок содержания его под стражей.

Заседание прошло 6 июня, однако о его результатах стало известно только сегодня. По словам сотрудницы пресс-службы Мосгорсуда, суд лишь избрал меру пресечения, само дело Гагиева не рассматривалось. "Дело в суд не поступало. Следственные действия продолжаются", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В Московском окружном военном суде сообщили, что процесс над членами банды Гагиева продолжается. По словам пресс-секретаря суда Ирины Жирновой, в деле фигурируют 13 человек. Суд проходит в закрытом режиме, заседания проходят дважды в неделю.

Жирнова также сообщила, что в суде идет допрос свидетелей. "Всего планируется допросить около 500 свидетелей. До завершения процесса еще очень далеко", - сказала Жирнова корреспонденту "Кавказского узла", не уточнив подробности судебных разбирательств.

Уголовное дело 12 членов группы Аслана Гагиева 5 декабря 2018 года было передано в Московский окружной военный суд ради безопасности участников процесса. Обвиняемые отказались от суда присяжных.

По данным силовиков, на счету группы Аслана Гагиева более 60 убийств на Кавказе и в Московском регионе. Их жертвами, в частности, считаются начальник Северо-Осетинского УБОП МВД России Марк Мецаев и мэр Владикавказа Виталий Караев. Гагиев не признал, что руководил полусотней бандитов и организовывал эти убийства, говорится в биографии Аслана Гагиева, подготовленной "Кавказским узлом". Часть членов группировки Гагиева ранее уже были осуждены.