Задержанных участников схода в Кизляре обвинили в неподчинении полиции

11 июня 2019, 23:03

Участникам акции против установки чеченских дорожных указателей на окраине Кизляра грозит административное наказание за неповиновение требованиям полицейских, сообщили "Кавказскому узлу" в полиции города.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня в сети было опубликовано видео сноса дорожного знака с надписью "Шелковской район", установленного на окраине Кизляра. Демонтированные знаки будут установлены вновь, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. К границе двух республик направили большое количество камуфлированной техники. Жители сегодня собрались на народный сход возле одного из указателей Чечни на окраине Кизляра, от 10 до 15 участников акции протеста были задержаны.

На встрече близ демонтированного указателя Даудов отчитал главу Кизлярского района Александра Погорелова. "Вчерашнего события бы не было, если бы (жителям района) объясняли это. Если бы вы сходы делали, если бы ваши депутаты сельских или районных советов встречались бы с молодежью, этой паники бы не было", – заявил Даудов. Также Даудов несколько минут пообщался с жителями Кизлярского района, один из которых предложил демонтировать дорожный указатель. "Ты (указатель) снимешь через мой труп", - возразил Магомед Даудов. "Через твой труп тоже снимем", - ответил житель Дагестана.

Со стихийного народного схода на окраине Кизляра в отдел полиции доставлены 15 человек, подтвердил представитель ОМВД по Кизлярскому району корреспонденту "Кавказского узла".

Задержанным вменяют неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Конкретное административное наказание им определят в среду, 12 июня.

"Завтра решит судья [какую санкцию применить]. Он может штраф назначить или сутки, или 15 суток", - сказал сотрудник отдела корреспонденту "Кавказского узла".

Статья 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) предусматривает штраф на сумму от пятисот до тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Автор Telegram-канала "Спросите у Расула" приводит со ссылкой на источник в МВД другие данные о задержанных. По информации источника, задержаны 19 человек, и некоторым из них вменяется мелкое хулиганство.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Соглашение о границе Чечни и Ингушетии осенью 2018 года вызвало массовые протесты в Магасе, "Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".