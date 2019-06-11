11 июня 2019, 07:22

Суд отказал Минздраву Азербайджана в иске к журналисту

Суд в Баку отказался принять в производство иск Минздрава Азербайджана против журналиста Теймура Керимова. Минздрав является юридическим лицом, и не может подавать иск в порядке частного обвинения, считает суд. Глава Минздрава Огтай Ширалиев в своем частном иске теперь требует привлечь журналиста к ответственности, обвиняя не только в клевете, но и в оскорблении.

Как писал "Кавказский узел", Теймура Керимова 18 мая задержали во время проведения одиночной акции протеста перед зданием Минздрава Азербайджана. Он протестовал против платного лечения его тяжелобольной матери в государственной больнице. Керимов рассказал, что в полиции его расспросили о цели проведения акции, заверили, что его примут в Минздраве, а прокуратура проверит жалобу на вымогательство денег. После журналист был отпущен. Глава Минздрава Огтай Ширалиев подал иск против журналиста в порядке частного уголовного обвинения по ст. 147.2 УК Азербайджана (клевета с обвинением в совершении тяжкого преступления).

Насиминский районный суд Баку отказался принять в производство иск Минздрава Азербайджана против журналиста Теймура Керимова, который 18 мая провел одиночную акцию протеста перед этим ведомством, протестуя против против платного лечения его тяжелобольной матери в государственной клинике, сообщило 10 июня Turan.az

Судья объяснил отказ принять иск тем, что Минздрав является юридическим лицом, и не может подавать иск в порядке частного обвинения.

После этого глава Минздрава Огтай Ширалиев, как физическое лицо подал в суд иск на журналиста. Теперь он требует привлечь журналиста не только по статье 147.2 (клевета), но и по статье 148 (оскорбление), настаивая на максимальном наказании.

Статья 148 УК Азербайджана (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или, при массовом распространении, в информационном ресурсе Интернета)  предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев.

Журналист оклеветал его, обвинив в "присвоении", "получении взяток", "человеческой смерти", считает Огтай Ширалиев.

Глава Минздрава Азербайджана также не согласен с заявлениями Теймура Керимова, что министр злоупотребляет алкоголем, обрекает врачей на попрошайничество, стравливает медперсонал друг с другом из-за денег и другими. Иск министра будет рассмотрен 14 июня, сообщает Massa.az.

Мать журналиста Теймура Керимова скончалась 7 июня, информирует издание.

"Кавказский узел" освещает случаи преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Полиция сорвала пикет перед Минздравом Азербайджана", "Силовики задержали участников акции протеста в Баку", "Прокуратура отказалась снять журналисту запрет на выезд из Азербайджана".

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