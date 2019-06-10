Оценка ремонта дорог мэром Нальчика вызвала дискуссию в соцсетях

10 июня 2019, 23:49

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов проинспектировал дорожные работы в рамках нацпроекта. Пользователи Instagram сочли действия властей малоэффективными и раскритиковали приоритеты мэрии при выборе дорог для ремонта.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая в Нальчике стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который предполагает ремонт на 50 улицах в течение шести лет. Список из 16 улиц, которые планируется отремонтировать в 2019 году, опубликован на сайте г.о. Нальчик. Отмечается, что на 15 из них дорожные работы будут проведены лишь на определенных участках. Пользователи Instagram раскритиковали избирательный подход властей к ремонту дорог.

Работы на первом этапе не вызвали нареканий со стороны мэра, говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации Нальчика.

"Работы необходимо выполнять качественно и добросовестно, своевременно выявлять недостатки и оперативно их устранять, внимательно следить за качеством используемых материалов и не допускать нарушений технологии производства", - приводит слова Таймураза Ахохова пресс-служба мэрии в сообщении от 8 июня.

Отмечается также, что "работникам надзорных органов поручено в ежедневно объезжать все объекты и наблюдать за реализацией нацпроекта". Какие именно улицы проинспектировал Ахохов, пресс-служба горадминистрации не уточнила.

Пользователи Instagram активно отреагировали на сообщение о рабочей поездке Ахохова. Так, соответствующий пост, опубликованный 8 июня на странице администрации г.о. Нальчик nalchiknews, в течение двух дней собрал более 810 "лайков" и не менее 106 комментариев. Многие из комментаторов обратили внимание городских властей на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия на улицах, которые не попали в нацпроект.

"Полгода уже прошло, а ямы и ухабы как были на всех улицах города, включая центральные, так и остались!" - возмутился пользователь под ником anetabozieva3784.

"Возле детского садика №48 на улице Байсултанова совсем нет дороги и тротуара. Засыпали мелкими камешками, когда делали дорогу сзади отдела полиции, а возле садика так и оставили", - высказался rs0603_.

"Просьба всей улицы Надречной осталась неуслышанной, видимо, до нас очередь никогда не дойдет. Рядом улицу Иллазарова за последние пять лет асфальтировали уже три раза. Неужели этот отрезок в 30 метров такая проблема для дорожных служб?" - написала marinatanaseva15050.

"Кабардинская стала ужасной, Шогенцукова (входит в нацпроект, - прим. "Кавказского узла") - такой и была", - посетовал akhmed_kishev.

"А по улице Добровольского когда положат асфальт? Обещают уже 19 лет", - поинтересовалась dygarlieva9128.

Несколько подписчиков призвали пресс-службу горадминистрации Нальчика обратить внимание на "ужасающее состояние дороги на улице Ахметова" в поселении Кенже.

"В этом году в перечень улиц, подлежащих ремонту, она не вошла, к сожалению. Возможно, в последующие годы реализации программы она будет включена в списки", - ответил на соответствующие вопросы аккаунт nalchiknews.

Также жители Нальчика отметили, что начавшийся на некоторых улицах ремонт создал проблемы для пешеходов.

"На улице Ватутина (входит в нацпроект, - прим. "Кавказского узла") начался ремонт. А где тротуары? Проходить людям все время проблематично, а там два детских сада и школа №29", - написал kuzhevagalina.

Рабочую поездку Таймураза Ахохова активно обсудили и подписчики сообщества chp.nalchik в Instagram, выразив сомнение в эффективности подобных выездных инспекций. Соответствующий пост, опубликованный сегодня, в течение семи часов собрал 430 "лайков" и более 60 комментариев.

"А что значит "проинспектировал" качество дорог? Как мэр определяет качество? На глаз, на вкус, на ширину, высоту?" - прокомментировал inalshibzukhov.

"По Ленина (главная улица в Нальчике, - прим. "Кавказского узла") проехал вверх-вниз, вот и вся инспекция", - иронично отметил idi0125.

"Очень хорошо ремонтируют, что через неделю появляются ямы ещё больше, чем были", - утверждает alanino07.

"Инспектировать надо не только дороги, а тех, кто отвечает за их качество. И во всех сферах услуг требуется то же самое", - уверен пользователь под ником dikinovartur.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность сведений, опубликованных пользователями Instagram в комментариях.

Напомним, в начале мая прокуратура Кабардино-Балкарии сообщила, что в адрес главы городской администрации Терека было внесено представление из-за разбитых автомобильных дорог. Пользователи соцсетей сочли недостаточным наказание одного чиновника, указав на проблемы с дорожным покрытием на территории всей республики.