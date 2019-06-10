Андрей Мурга. © Фото пресс-службы губернатора СК

10 июня 2019, 20:54

Зампред правительства Ставрополья заочно арестован

Суд вынес решение о заочном аресте бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края Андрея Мурги, объявленного в международный розыск по подозрению в мошенничестве.

Как информировал "Кавказский узел", 29 января Андрей Мурга был заподозрен в присвоении 3,5 миллиона рублей, направленных на доработку сайта для продвижения продукции товаропроизводителей края. 7 июня следствие сообщило, что Мурга объявлен в розыск.

Сегодня Ленинский районный суд Ставрополя удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте Андрея Мурги, сообщила "Ставропольская правда".

"Подтверждаем информацию, о том, что Мурга, который ранее был объявлен в международный розыск, сегодня по решению суда заочно арестован", - процитировал представителя краевого управления Следкома "Интерфакс".

По данным следствия, заказанный властями сайт stavkachestvo.ru был создан с нарушениями технического задания, и зампред правительства потребовал от разработчика, бывшего директора госпредприятия "КРСК" Заура Абдурахимова, вернуть 3,5 миллиона рублей для доработки интернет-площадки. Деньги были возвращены, но в итоге оказались похищенными, утверждают следователи. По состоянию на 20.45 мск 10 июня сайт stavkachestvo.ru не работает, а последняя запись на странице "СтавКачество" в Twitter датирована 30 ноября 2017 года. 

На сайте правительства Ставропольского края по состоянию на 20.45 мск 10 июня нет комментариев относительно объявления Андрея Мурги в розыск.

Примечание:

"Сергей Миронов одобрил отказ спикера Госдумы Ставропольского края от участия в выборах", "Против мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий".

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