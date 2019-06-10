10 июня 2019, 08:46

ЦИК объявила о победе представителя "Грузинской мечты" на выборах в Тбилиси

Владимир Кахадзе, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" победил во втором туре парламентских выборов по Мтацминдскому избирательному округу в Тбилиси, сообщил избирком. Кандидат от оппозиции Шалва Шавгулидзе связал свое поражение с низкой явкой избирателей.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня прошел второй тур выборов по Мтацминдскому избирательному округу в Тбилиси. Кандидат от "Грузинской мечты" Владимир Кахадзе с большим перевесом победил во втором туре промежуточных выборов в Мтацминдском районе, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Представители власти использовали административный ресурс во время выборов и оказывали давление на избирателей, считают представители оппозиции. 

Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Владимир Кахадзе выиграл во втором туре выборов по Мтацминдскому избирательному округу в Тбилиси, за него проголосовали 61,83% (10 738 голосов), сообщила сегодня ЦИК Грузии на своем официальном сайте.

Его конкурент от оппозиционного объединения "Европейская Грузия - Свободные демократы" Шалва Шавгулидзе набрал 38,17% (6 630 голосов).

Кахадзе займет место в парламенте, которое ранее принадлежало Саломе Зурабишвили, избранной осенью прошлого года президентом Грузии.

Кандидат объединения "Европейская Грузия - Свободные демократы" Шалва Шавгулидзе не поздравил Ладо Кахадзе, он считает, что его победа достигнута неприемлемыми для демократии методами. Шавгулидзе связал свою неудачу с низким уровнем явки избирателей и фактами запугивания, проводимого правительством в отношении избирателей.

"К сожалению, на этот раз мы, похоже, не убедили подавляющее большинство избирателей сменить правительственного кандидата... Именно избирателям нужно было прийти на выборы и активно закрепить свою позицию. На фоне низкой явки избирателей правительство управляло и поддерживало свои позиции. Но такие методы неприемлемы, это не победа", - сказал Шалва Шавгулидзе сегодня утром в эфире телекомпании "Рустави 2" (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Владимир Кахадзе, победитель промежуточных выборов в Мтацминда, не отрицает нарушений в ходе избирательного процесса и считает, что соответствующие органы должным образом отреагируют на нарушения.

"Чем будет меньше ошибок, чем выше будет наше доверие к качеству выборов, и это будет правильным шагом к демократии. Если кто-то подозревает, что кто-то является криминальным авторитетом, справедливость должна восторжествовать. Мне очень трудно поверить, что те люди, которые голосовали за меня, сделали это под давлением", - сказал Кахадзе сегодня утром в эфире телекомпании "Рустави 2".

Новости о выборах в Грузии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Лето-2019: Южный Кавказ выбирает".

Примечание:

"Европейская Грузия" заявила о давлении на избирателей в Тбилиси", "ЦИК объявила о победе "Грузинской мечты" на выборах", "Десятки нарушений зафиксированы на выборах в Грузии".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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