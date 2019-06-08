Фельдшер обвинена в смерти пациента в Волгоградской области

08 июня 2019, 11:00

Передано в суд дело о смерти жителя Урюпинского района Андрея Шикерина от ишемической болезни сердца. Местный фельдшер обвинена в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, защита настаивает на ее невиновности. Вдова Шикерина считает, что к смерти ее мужа причастны и другие медицинские работники.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2017 года было возбуждено дело о ненадлежащем исполнении врачами профессиональных обязанностей, которое, по мнению следствия, стало причиной смерти жителя Урюпинского района Андрея Шикерина. В 2018 году расследование было приостановлено, поскольку правоохранители не смогли установить подозреваемого. После того, как вдова Шикерина Гулина Наумова побывала на личном приеме у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, следователя, который занимался этим делом, уволили. Кроме того, было возбуждено еще одно дело, о халатности врачей.

Дело о смерти Шикерина с утвержденным обвинительным заключением передано в Урюпинский городской суд, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. "По версии следствия, обвиняемая днем 30 января 2017 года во время осмотра пациента по месту жительства на хуторе Первомайский Урюпинского района неверно оценила результаты проведенной электрокардиограммы. В результате мужчине фельдшером был поставлен диагноз "остеохондроз" и назначено соответствующее лечение. Через несколько часов 42-летний пациент скончался дома от развившейся острой ишемической болезни сердца. Вину в инкриминируемом деянии фельдшер не признает", - сказала Черединина.

Она уточнила, что обвинение предъявлено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". По этой статье фельдшеру грозит до трех лет заключения.

В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что фельдшер сознательно пошла на нарушение, не сообщив о состоянии пациента в службу скорой медицинской помощи, не приняла мер к вызову специалистов, способных диагностировать острый коронарный синдром. Вместо того, чтобы обеспечить госпитализацию Шикерина в районную больницу, где есть кардиологическое отделение, она "лично сняла у пациента электрокардиограмму и взяла на себя оценку ее показателей, в результате чего допустила дефицит диагностики и неверную оценку результатов проведенной электрокардиограммы", считает следствие.

Вдова Гулина Наумова считает, что к смерти ее мужа причастна не только фельдшер. "Все ее действия были сделаны по указанию руководства. Есть местные фельдшеры, которые совершали дописки в медкарте мужа уже посмертно. В карте даже написано, что муж приходил к ним в нетрезвом состоянии, его проверяли на педикулез. Видно, что это дописки, сделанные другой ручкой. Когда сделали экспертизу крови, там откуда-то взялся алкоголь. Потом мы выяснили, что кровь поступила на анализ спустя полтора-два месяца после вскрытия. Еще на встрече с Бастрыкиным было сказано, что кровь на алкоголь проверяют в первые 10-15 минут - только так можно установить истинное положение вещей. Мужа представили алкоголиком, ведущим аморальный образ жизни", - посетовала Наумова.

Она отметила, что срок действия статьи о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей - два года, и истек еще в январе. "То есть никакой ответственности она не понесет. Понести наказание могло бы руководство, которое допустило безобразия", - считает вдова.

По словам Наумовой, делом занимается "дотошный следователь". "Он собрал по крупицам информацию о нарушениях. В том числе о том, что "скорая" у нас работает с двух часов. По всей России она работает круглосуточно, а у нас с двух. А до двух что – умирать?", - сказала она.

Адвокат фельдшера Сергей Куницкий настаивает на невиновности своей подзащитной. "Следствие не видит разницы в диагнозах "острый коронарный синдром" и "острая коронарная недостаточность, фибрилляция желудочков". Если первый - признак развивающейся ишемической болезни сердца, то второй - последствие отрыва и закупорки артерии атеросклеротической бляшкой, то есть внезапно. Ни одна экспертиза по делу не указывает на виновность моей подзащитной, ни один нормативный документ не обязывал ее госпитализировать Шикерина. Жидкость в желудке Шикерина и состояние алкогольного опьянения при вскрытии указывает на то, что он употребил алкоголь в достаточной дозе (как минимум 150-200 граммов) после отъезда фельдшера, что могло явиться фактором риска. Судмедэкспертиза указала на очень плохое состоянии сердечно-сосудистой системы Шикерина, и это в 42 года! Свидетели утверждают, что Шикерин злоупотреблял алкоголем длительное время, а его жена с ним не жила долгое время как раз из-за этого", - заявил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".