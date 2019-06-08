Руководители "Звезды Эльбруса" рассказали о реакции чиновников на голодовку

08 июня 2019, 07:18

Сотрудник администрации главы Кабардино-Балкарии посетил гендиректора гостиницы "Звезда Эльбруса" Жанну Мазихову и ее супруга, собственника ЗАО "Звезда Эльбруса" Артура Байдаева после объявления ими голодовки. По словам участников акции, чиновник посоветовал им обратиться к главе Следственного комитета.

Как информировал "Кавказский узел", директор гостиницы "Звезда Эльбруса" Жанна Мазихова и ее супруг Артур Байдаев с утра 6 июня на неопределенный срок объявили голодовку, добиваясь решения вопроса с лишением их имущества. По словам участников акции, они проводят голодовку у себя дома и принимают только воду.

Предприниматели утверждают, что имущество ЗАО "Звезда Эльбруса" и прилегающий к гостинице участок Национального парка "Приэльбрусье", взятый в аренду на 49 лет, были захвачены рейдерами. Они требуют отменить приговор суда, признавшего Байдаева виновным в незаконном получении кредита в размере 7 миллионов рублей. Также Мазихова требует вернуть имущество ЗАО "Звезда Эльбруса".

Сотрудник Управления по вопросам безопасности и правопорядка администрации главы Кабардино-Балкарии встретился с участниками голодовки. Чиновник выслушал требования и порекомендовал записаться на личный прием к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, рассказала 7 июня корреспонденту "Кавказского узла" Жанна Мазихова.

За голодовкой Мазиховой и Байдаева, которая продолжается с 6 июня, следят общественные организации "Совет старейшин балкарского народа", "Народный контроль Кабардино-Балкарии", а также журналисты.

7 июня участников голодовки навестила корреспондент "Кавказского узла". По словам хозяев дома, они чувствуют себя удовлетворительно. На столе у них стоит пятилитровая канистра с водой, каких-либо продуктов в доме замечено не было, в том числе в холодильнике.

По словам Артура Байдаева, голодовка стала вынужденной мерой. "Мы с 2015 года лишены работы, какого-либо дохода. Я, по сути, лишился единственного жилья. И при этом мы не можем добиться, чтобы по факту нарушения наших прав было проведено объективное и независимое расследование и чтобы виновные ответили по закону, а в отношении нас была восстановлена справедливость", - сказал Байдаев "Кавказскому узлу".

Он рассказал, что в 2003 году зарегистрировал ЗАО "Звезда Эльбруса", взял в аренду на 49 лет 2,8 гектара в национальном парке "Приэльбрусье" в установленном законом порядке, построил на нем четырехэтажную гостиницу со встроенной квартирой для себя, и в 2009 году гостиница частично была введена в эксплуатацию.

По словам Байдаева, в 2005 году кампания вынуждена была продать 15 соток земли, которые принадлежали Байдаеву на праве собственности и прилегали к арендованному участку, однако в последующем покупатель расширил границы своего участка за счет земли национального парка, находившейся в аренде у ЗАО "Звезда Эльбруса".

Кроме того, как утверждает учредитель "Звезды Эльбруса", на него без его ведома был оформлен кредит на семь миллионов рублей, в погашение которого с торгов был продан "жилой дом", расположенный на "землях населенных пунктов", тогда как по сути речь шла о гостинице и прилегающем к ней участке национального парка.

19 ноября 2018 года следствие завело уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). Дело было возбуждено по факту незаконного перевода земельного участка в районе гостиницы из категории "земли особо охраняемых территорий" в категорию "земли населенного пункта". Следствие посчитало, что изменение целевого назначения участка было проведено с нарушением норм Земельного кодекса России. По словам Мазиховой, несмотря на то что возбуждения дела добились они с супругом, о ходе расследования их не информировали, а в признании потерпевшими по делу было отказано.

Байдаев с супругой добиваются возвращения незаконно изъятого имущества - гостиницы, а также возвращения федеральной земли в "статус-кво". Однако, по его словам, им стало известно о том, что ранее возбужденное уголовное дело закрыто, после чего они объявили голодовку.

Официальных документов о закрытии дела и объяснения причин такого решения не поступало, отметила Мазихова, добавив, что акция протеста будет продолжаться до тех пор, пока законность не будет восстановлена.

Комментариями представителей администрации главы Кабардино-Балкарии относительно визита сотрудника к участникам голодовки, а также представителей следствия и прокуратуры по поводу хода расследования уголовного дела "Кавказский узел" пока не располагает. Сообщений на эту тему на сайтах главы администрации республики, Следственного управления СК РФ по региону и республиканской прокуратуры по данным на 07.15 мск 8 июня не было.

Напомним также, что Жанна Мазихова и Артур Байдаев с 26 июня по 14 июля 2017 года проводили голодовку, протестуя против захвата их имущества и бездействия прокуратуры, а в марте 2018 года отказались в знак протеста от голосования на выборах президента России.